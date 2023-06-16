Дивный мир за неделю: сорванный чемпионат по сексу, автобус в ад и нейросеть-политик

Каждый день в мире случаются миллионы интересных событий, которые проходят мимо из-за новостного хаоса. Мы решили исправить ситуацию. В еженедельной подборке Москва 24 делится самыми интересными и забавными новостями земного шара.

Прямиком в "ад"

Фото: facebook.com(признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/TheTelegraph

В Польше автобус с номером 666, который следовал до города Хель (Hel), перестанет использовать эти цифры с 24 июня, сообщает информационное агентство AP. После переименования маршрут получит название 669.

"Отменить" дьявольское сочетание цифр потребовали христианские консерваторы. Также, по мнению протестующих, название пункта назначения схоже с английским словом "hell" ("ад").

Маршрут организовали в 2006 году, и он очень популярен у туристов. Многие специально ездили в Хель, чтобы рассказать о своей поездке до "ада" на 666-м автобусе. Общественность возмутило решение отменить номер, поэтому компания ищет пути решения проблемы.

Секса не будет

Чемпионат Европы по сексу, который должен был пройти в шведском Гетеборге, отменили, пишут иностранные СМИ. По словам участников, на мероприятии якобы были проблемы с трансляцией, а судьи и вовсе не приехали в назначенный срок. В итоге организационные проблемы, а также скандалы между "спортсменами" и учредителями конкурса стали поводами не проводить его.

На чемпионате Европы по сексу планировалось выступление участников примерно из 20 стран. По данным СМИ, Россию на нем представляла порноактриса Молли Девон. Перечень дисциплин, в которых предлагалось выбрать лучших, разнообразен: "расслабляющий массаж", "мастерство сексуальных поз", "эротический массаж противника" и другие. Чемпионат должен был длиться несколько недель, а соревнования хотели проводить по шесть часов в день.

Прыжки через младенцев

В Испании отметили религиозный праздник Эль Колачо. На улицах города Кастрильо де Мурсия установили импровизированные кроватки, на которые положили родившихся в этом году детей. Через малышей перепрыгивают мужчины, переодетые в костюмы демонов. После такого ритуала якобы злой дух (Колачо) покидает населенный пункт, забирая с собой все болезни и грехи малышей.

Такая традиция считается языческой, но церковь ее поощряет. После прыжков архиепископ благословляет детей и окропляет их святой водой.

Стоянка на крыше

Фото: телеграм-канал Mothership

Житель Тайваня при помощи крана поднимает свои машины на крышу многоквартирного дома. Он делает это, чтобы не платить штрафы за парковку, сообщает Mothership.

Известно, что необычным паркингом местный инженер-строитель пользуется уже несколько лет. Несмотря на странность метода, водитель не нарушает никаких законов, заявили в полиции. При этом происходящее беспокоит соседей, которые считают припаркованные на крыше автомобили источником повышенной опасности.

Власти уже попросили мужчину отказаться от необычного способа стоянки. Тот обещал выполнить просьбу, но не раньше осени.

Виртуальный Жириновский

На Петербургском международном экономическом форуме презентовали цифровой политический алгоритм "Жириновский". Нейросеть генерирует ответы на основе работ и выступлений бывшего лидера ЛДПР начиная с 1989 года. По словам создателей, искусственный интеллект уже обработал более 10 терабайтов контента.

Авторы проекта предупредили, что об одном и том же больше двух раз "Жириновского" лучше не спрашивать. В противном случае виртуальная версия политика будет раздражаться и ругаться.

Будущее нейросети с голосом экс-лидера ЛДПР уже спланировано. Для нее подготовлена роль соведущего программы на одной из радиостанций.