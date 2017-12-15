"Домик добра" соберет подарки для пожилых людей

Объединенная редакция "Москва Медиа" совместно с благотворительным фондом "Старость в радость" и фестивалем "Путешествие в Рождество" в шестой раз проведут акцию "Домик добра".

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

23 декабря с 12:00 до 19:00 на территории городского фестиваля "Путешествие в Рождество" на Площади Революции будут собирать подарки для одиноких пожилых людей (принимать их будут в домике-шале для квестов). Это могут быть сладости, например, зефир, сухофрукты, пастила, мармелад, мягкие расфасованные конфеты, а может быть и чай в пакетиках.

Также можно принести одежду, средства ухода, инвалидные коляски, белье и одеяла, календари, картины на стены, мелочи для уюта и просто маленькие индивидуальные подарки – в этом списке нет более или менее важных пунктов, каждый предмет из него одинаково ценен для бабушек и дедушек. Полный перечень возможных подарков можно найти на сайте starikam.org.

Не рекомендуется приносить вафли, печенье и шоколадные фигурки, свечи, стеклянные новогодние игрушки, так как все это может раскрошиться в процессе доставки. Все собранные в ходе благотворительной акции подарки направят в дома престарелых.