Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Общество

13 марта 2017, 11:04

Аудиозапись с грубыми заявлениями учителя столичной школы шокировала родителей

общество


Аудиозапись с заявлениями учителя столичной гимназии, которая осталась недовольна поздравлениями с 8 Марта, шокировала родителей, передает телеканал "Москва 24".

Аудиофайл выложили в Сеть родители учеников гимназии № 1572. На записи учитель первоклашек в грубой форме выразилась о качестве поздравления педагогов с 8 Марта.

"Вы всех учителей поздравили? Как Вы будете относиться к учителям, так и к вам будут относиться. Во всей школе, во всей гимназии всегда это принято. Это уважение, знак внимания. Нельзя быть такими неблагодарными. Нельзя. Это стыдно", – сказала учитель.

На следующей аудиозаписи речь идет уже не о празднике, причем звучит все тот же голос педагога.

"Все нравится? Тогда я не понимаю, что папа твой звонит? Проблемы у тебя. Проблема – это когда ты своими соплями платье дорогое учителю испачкала. Вот это надо было сообщить папе", – отметила педагог.

В подобной грубой манере учитель общается с первоклашками на протяжении всей почти тридцатиминутной записи. В Сети файл собрал уже десятки комментариев. Шокированные родители требуют обратиться в департамент образования, чтобы там разобрались, насколько педагог соответствует своей должности.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать