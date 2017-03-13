Аудиозапись с грубыми заявлениями учителя столичной школы шокировала родителей



Аудиозапись с заявлениями учителя столичной гимназии, которая осталась недовольна поздравлениями с 8 Марта, шокировала родителей, передает телеканал "Москва 24".

Аудиофайл выложили в Сеть родители учеников гимназии № 1572. На записи учитель первоклашек в грубой форме выразилась о качестве поздравления педагогов с 8 Марта.

"Вы всех учителей поздравили? Как Вы будете относиться к учителям, так и к вам будут относиться. Во всей школе, во всей гимназии всегда это принято. Это уважение, знак внимания. Нельзя быть такими неблагодарными. Нельзя. Это стыдно", – сказала учитель.

На следующей аудиозаписи речь идет уже не о празднике, причем звучит все тот же голос педагога.

"Все нравится? Тогда я не понимаю, что папа твой звонит? Проблемы у тебя. Проблема – это когда ты своими соплями платье дорогое учителю испачкала. Вот это надо было сообщить папе", – отметила педагог.

В подобной грубой манере учитель общается с первоклашками на протяжении всей почти тридцатиминутной записи. В Сети файл собрал уже десятки комментариев. Шокированные родители требуют обратиться в департамент образования, чтобы там разобрались, насколько педагог соответствует своей должности.