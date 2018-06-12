Разговорные клубы Москвы: где бесплатно подтянуть английский

Совсем скоро в столицу приедут тысячи футбольных фанатов со всего мира. Сможете ли вы, встретив их на улице, ответить на банальные вопросы "как пройти к стадиону?", "в какой стороне Красная площадь?" и, самое животрепещущее, "где туалет"?

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Портал Москва 24 подскажет вам разговорные клубы, где можно бесплатно подтянуть свои знания английского языка.

Российская государственная библиотека для молодежи

Где: улица Черкизовская 4, корпус 1 (метро Преображенская площадь)

Когда: пятница, 19:00 (точное расписание на сайте библиотеки)

Стоимость: бесплатно

Единственное ограничение

Культурный центр ЗИЛ

Где: улица Восточная 4, корпус 1 (метро Автозаводская)

Когда: среда – 19:30, пятница – 19:00

Стоимость: бесплатно

Американский центр в Москве (АМС – American Center in Moscow)

Где: Новинский бульвар, 21 (метро Баррикадная)

Когда: расписание на сайте центра

Стоимость: бесплатно

Разговорный клуб ESPlaneta

Где: Большая Тульская улица, 11, StarHit Cafe (метро Тульская)

Когда: каждую субботу и воскресенье, 18:00

Стоимость: есть возможность посетит бесплатно

Разговорный клуб TED Talks в ARTPLAY

Где: улица Нижняя Сыромятническая, 10 строение 4, кафе "Common People"

Когда: каждую среду и четверг, 19:30

Стоимость: первое занятие – бесплатно

В разговорном клубе при государственной библиотеке для молодежи смотрят видео на разные темы, например, "Как жить счастливо?" или "Почему люди отрицают науку о плоской Земле?" и потом обсуждают их на английском. На занятии есть возможность познакомиться с интересными людьми из других стран и услышать, как говорят на родном языке американцы, австралийцы или представители европейских стран. Особо смелые могут выступить в роли спикеров.– ваш уровень владения языком должен быть не ниже среднего (intermediate).Хотите быть в тренде и обсуждать видео с YouTube? Вам сюда! По пятницам на ЗИЛе проходят веселые встречи с просмотром самых популярных интернет-роликов. Аудитория довольно большая, поэтому всегда можно подобрать себе группу по уровню владения языком. Для любителей литературы есть расписание по произведениям, которые обсуждаются каждую среду. Но если вы не успели подготовиться и прочитать нужную книгу – не беда! Смело присоединяйтесь к игре в "шляпу", вытягивая слова и пытаясь объяснить их на английском. По уровню владения языком посетители здесь очень разные, но большая часть говорит на pre-Intermediate (слабый разговорный).Центр будет рад гостям любых возрастов и уровней знания английского. Попрактиковать свою речь можно не только друг с другом, но и с сотрудниками американского посольства. Здесь обсуждают последние разработки Илона Маска, вопросы отношений и многое другое. В центре также представлена большая коллекция англоязычных журналов, книг и есть доступ к электронной библиотеке. Помимо этого, бесплатно можно посетить различные лекции, воркшопы и дискуссионный клуб. А для самых маленьких проводятся отдельные классы по английскому языку.Для тех, кто не хочет платить за вход, клуб предлагает целых 10 вариантов решения. Например, привести двух друзей или одного носителя языка, выступить со своей темой как ведущий, принести игру для изучения и практики английского или сделать пять репостов в соцсетях. Помимо английского, здесь можно тренировать французский, испанский и немецкий. Занятия проходят за столиком в кафе, где всегда много веселья и игр.В клубе смогут практиковать свою речь люди с владением языка от уровня pre-Intermediate (ниже среднего). На встречах смотрят лекции TED, обсуждают любимые книги и фильмы. Лекции фонда знамениты на весь мир своими инновационными идеями и уникальными темами. Вы сможете высказываться и дискутировать на самые актуальные и современные вопросы. "Как оставаться счастливым, когда все идет наперекосяк", "Как не стать жертвой мошенника" или "Cовременная картина мира" – эти и многие другие темы обсуждают на занятиях. Бонусом – знакомство с интересными людьми, которые заполоняют творческую площадку Art Play.