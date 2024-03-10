Четыре способа улучшить интерьер с помощью зеркал

Зеркальные поверхности нужны, не только чтобы прихорашиваться: с их помощью можно изменить пространство, увеличить количество света и сделать акцент на важных элементах декора. Как добиться такого преображения – в материале Москвы 24.
Зрительное расширение
Зеркальные поверхности визуально значительно увеличивают пространство помещения. Об этом Москве 24 рассказала дизайнер, декоратор Евгения Ковалева.
Еще один способ – использовать в помещении зеркальную дверь. Это не только расширит пространство, но и придаст интерьеру оригинальности и изысканности. А если дверь будет еще и под потолок, стены в комнате начнут казаться выше, добавила эксперт.
Распределение пространства
Зеркала при необходимости помогут зонировать пространство, отметила Евгения Ковалева.
"Если использовать обычные перегородки, легко перегрузить интерьер и создать тем самым ощущение тесноты. Зеркальные варианты будут смотреться намного легче и увеличат пространство зоны, которую отражают", – объяснила дизайнер.
Кроме того, такие перегородки обладают отличными звукоизоляционными свойствами. Поэтому прекрасно подойдут, например, при зонировании рабочего места в большой комнате, посоветовала специалист.
Больше яркости
Зеркальные поверхности отражают свет, поэтому с их помощью можно сделать помещение более освещенным, обратила внимание Евгения Ковалева.
В комнатах без окон увеличить освещенность тоже можно, если расположить зеркало напротив искусственных источников света: лампы, светильника, торшера и так далее, добавила декоратор.
Внимание к акцентам
Зеркала необходимо подбирать так, чтобы они гармонично сочетались с другими предметами мебели, напомнила Евгения Ковалева.
"Например, рядом с большими высокими шкафами удачно смотрятся длинные прямоугольные варианты. А над диванами и креслами с плавными линиями хорошо повесить овальные или круглые зеркала без острых углов", – пояснила дизайнер.
Также удастся сделать акценты на отдельных элементах интерьера: нужно лишь разместить отражающие поверхности напротив предмета, который хочется выделить. Тогда ваза необычной формы или привезенные из путешествий предметы декора привлекут больше внимания, заключила эксперт.
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