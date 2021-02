Прыгай через лаву и ешь кукурузу дрелью: звезды YouTube-2017

YouTube опубликовал традиционный ролик Rewind, в котором собраны тренды уходящего года. Популярные видеоблогеры покрутили спиннер, станцевали и поиграли в игру "Пол − это лава" под песню Despacito. Из звезд Рунета в подборку попала только бабушка, освоившая хромакей. Кто еще "сделал" прошлый год пользователям YouTube − в материале портала Москва 24.

Фото: depositphotos/ridofranz

С 6 декабря видео YouTube Rewind: The Shape of 2017 набрало почти 55 миллионов просмотров. Подобные ролики хостинг снимает ежегодно под декабрь. Rewind-2016, например, обыгрывал мобильную игру Pokemon Go и хит японского музыканта Pen-Pineapple-Apple-Pen.

На этот раз в музыкальную основу ролика легли Despacito пуэрториканских музыкантов, Shape of You Эда Ширана, песня Humble Кендрика Ламара, а также композиция Shooting Stars от Bag Raiders. На последней построен одноименный мем, который вырос из разошедшегося по Сети видео: неуклюжий мужчина неудачно ныряет с моста, а при погружении в воду благодаря монтажеру падает то в звездное небо, то в океан, а то и вовсе все взрывает.

Герои YouTube Rewind не раз под Shooting Stars оказывались в разнородных субстанциях. Но больше всего им пришлось танцевать под прошлогодние хиты. Начинается видео с появления филиппинской девочки Нианы, которая по команде брата на многочисленных роликах начинала отплясывать под все то же Despacito − в кафе, школе, лифте.

Создатели видео помимо мемов решили вспомнить и трагические события этого года. Веселые ролики прерывают записи последствий стихийных бедствий и терактов, под которые блогеры берутся за руки. Многие пользователи сочли такую вставку несколько неуместной, тем более на фоне, например, веселого упоминания флешмоба "Пол − это лава", который заставлял людей лезть в мусорку и крушить полки в магазине.

В ролике задействовано несколько десятков блогеров, большая часть которых вряд ли знакома россиянам. В русском сегменте интернета, пожалуй, наибольшую популярность обрел турецкий мясник Нусрет Гёкче − тот, что эффектно солит стейки. Российские видеоблогеры возмутились, что никого из них не позвали сняться в Rewind при их многомиллионных просмотрах. Однако одна россиянка все же попала в топ трендов по версии YouTube − пенсионерка Татьяна Субботина из Хакасии.

Хромакей, анекдоты и любовь к природе

Фото: скриншот YouTube/Канал Татьяны

Субботина покорила пользователей интернета любовью к хромакею. На ее страницу с лаконичным названием "Канал Татьяны" подписано, по меркам мирового YouTube, не так уж много − почти 36 тысяч человек. Однако и сама автор канала, и его содержание не могли не заслужить высшей оценки создателей видеохостинга.

С помощью хромакея пенсионерка "побывала" на райских островах, полетала на метле и поплавала в горном озере, а также почувствовала себя женской версией Железного человека из экранизации комиксов Marvel. Женщина неизменно хвалит окружающий пейзаж и радуется происходящему. Некоторые ролики сопровождают бабушкины анекдоты.

В Rewind Татьяна Субботина поучаствовала в Shooting Star, где ее запечатлели верхом на дельфине."[Создатели ролика] написали мне, конечно, на английском, что подводят итоги за 2017 год и что мои видео являются культурным феноменом в интернете", − рассказала звезда YouTube TJ.

Латиноамериканский юмор



Ролик Rewind по сюжету строится на рассказе венесуэльской интернет-звезды Леле Понс. На YouTube-канал девушки подписано 6,4 миллиона человек, а на ее Instagram − свыше 20,4 миллиона. В Instagram по итогам года она стала лидером по просмотрам stories.

Каждое видео латиноамериканки набирает по нескольку миллионов просмотров. Большая их часть − юмористические пародии на известные фильмы, сериалы и ток-шоу. В пародии на "Шрека" на фоне мелькают постельное белье из IKEA и самодельная бутафория, но это зрителей, видимо, и цепляет.

Отдельная история − шутки про соотечественников. В ролике про "Голодные игры Латинской Америки" Леле Понс шутит над их музыкальными пристрастиями, кулинарными предпочтениями и излишней эмоциональностью, оставляя для всех стран одинаковый зажигательный гимн.



Круче Роналду

В Rewind не забыли позвать видеоблогера KSI, который уже несколько лет значится в числе YouTube-миллионеров. И не только по количеству подписчиков, но и по финансам: годом ранее он заработал 4,5 миллиона долларов. В отчетном ролике он крутит спиннер в пародии на вирусный ролик, в котором прибывающий на платформу поезд завал снегом целый перрон.

Британец Оладжид Олатунжи прославился, снимая обзоры компьютерных игр. В отличие от богатейшего блогера PewDieDie комментировал по большей части футбольные симуляторы. Со зрителями он делится и записями реальной игры в мяч со своими друзьями.

Сейчас на канале KSI в основном появляются его музыкальные клипы: британец полностью посвятил себя рэпу.

Первая по хоррорам

Фото: скриншот YouTube/Poppy

Видео с блондинкой кукольной внешности по имени Поппи стали появляться на YouTube в 2014 году. Неизменно на белом фоне и с приглушенным светом девушка ведет себя крайне странно: то 10 минут подряд повторяет свое имя, то ползает на четвереньках без видимой на то причины. Все это сопровождается мрачным и нервирующим саундтреком. Помимо самой Поппи главные герои ее видео − говорящий манекен и домашний цветок.

В одном из выпусков интернет-шоу "Дети реагируют на..." ребятам показали серию видеороликов загадочной блондинки. Дети мучились от недоумения и страха. "Она хочет убивать детей, − решила девочка. − Пожалуйста, не заставляйте меня смотреть больше".

Хотя некоторые из них признавали, что у видео Поппи есть странная особенность: начинаешь смотреть, ужасаешься, но остановиться не можешь. Девушка, кстати, сняла ответный ролик в фирменном стиле: Поппи монотонно повторяет свои фразы, а в последнюю минуту видео медленно уходит под нагнетающий атмосферу саундтрек. В общем, лучше посмотрите сами.

И чтец, и жнец

Один из блогеров, далекий от русскоязычный среды, − американец под ником Guava Juice. Молодой человек, который обзавелся восьмимиллионной аудиторией, на одном жанре не останавливается.

Его канал пестрит (в прямом смысле − все заставки роликов неизменно ядерных цветов) всевозможными челленджами, видео в духе "сделай сам" и пародиями.

Более 350 тысяч человек, например, посмотрели, как блогер пробовал сырую курицу и брокколи ради сравнения с приготовленными. Не менее интересно его подписчикам, как сделать полную зеленого желе ванную.

Хитом, набравшим 2 миллиона просмотров, стало видео, где Guava Juice заперся в одной клетке с собакой. Зачем − не уточняется. Еще как минимум у пяти блогеров, попавших в YouTube Rewind, контент примерно того же характера.

Научпоп со странностями

Фото: скриншот YouTube/The Slow Mo Guys

Американцы Гэвин и Дэниэл уже несколько лет ведут канал The Slow Mo Guys и за это время обзавелись 10 миллионами подписчиков. Название страницы говорит само за себя: молодые люди день за днем делают видео в замедленной съемке.

Их ролики не только обсуждают в соцсетях, о них пишут СМИ. Эксперименты у блогеров весьма необычные. Например, один из них лег на батут, сверху на себя положил сдутый надувной шар, а напарник тем временем наполнил его водой. После того как его вес стал невыносимым, экспериментатор проткнул его отверткой.

Помимо прочего ребята снимали взрыв моноблока iMac, баллончиков с краской и скоростное поедание кукурузы с помощью дрели.