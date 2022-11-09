Юрист рассказала, могут ли Некоглаю запретить въезд в РФ

В среду, 9 ноября, суд постановил выдворить блогера Некоглая из РФ. Ранее тиктокер опубликовал скандальный ролик, где пародировал российского бойца, который сумел откинуть прилетевшие к нему в окоп гранаты ВСУ. В свою очередь, Лига безопасного интернета обратились в Генпрокуратуру и МВД с просьбой проверить видео на предмет дискредитации Вооруженных сил РФ. Разбираемся, могут ли блогеру запретить въезд в РФ.



Несмешной контент

Фото: телеграм-канал Nekoglai

Блогер Николай Лебедев, известный в Сети как Некоглай, сделал пародию на видео с российским солдатом, который два раза смог откинуть прилетевшие к нему в окоп гранаты с беспилотника ВСУ. Тиктокер записал ролик лежа в квартире на полу под песню Rasputin группы Boney M.

Его контентом заинтересовалась Лига безопасного интернета. Директор организации и член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина в своем телеграм-канале назвала видео Некоглая глумлением над подвигом российского военнослужащего. Также она заявила, что Лига безопасного интернета попросила Генпрокуратуру и МВД проверить этот ролик на дискредитацию Вооруженных сил РФ.





Екатерина Мизулина директор Лиги безопасного интернета Выродок тиктокер, вероятно, посчитал, что это смешной контент. Конечно, находясь в теплой квартире в "Сити" и снимая глупые видео с утра до ночи, сложно понять, что переживает человек в окопе. Что переживают матери, сестры, братья, отцы, жены наших военнослужащих.

Блогер ответил Мизулиной, обвинив ее в том, что она не знает английского языка. Вероятно, он имел в виду песню Rasputin, которую в "ТикТоке" обычно используют в видео про "крутых русских".

"Мизулина круто работаешь. Увидила дескридитацию в этом ролике? За свои 45 лет жизни или сколько тебе я незнаю… Ты так и не выучила английский язык? Даже на самом базовом уровне? Выглядишь забавно (орфография и пунктуация сохранены)", – написал Некоглай.

Позже он удалил этот пост. Вместо него блогер опубликовал новое видеообращение. Некоглай заявил, что Мизулина нарушила Административный кодекс РФ, назвав его выродком. Блогер добавил, что не собирается писать на нее заявление в связи с этим, а "поступит мудро".





Некоглай блогер Меня просто забавляет сам факт. Что, Екатерина, вам настолько нечем заняться, что вы просматриваете ролики блогеров, ищете там дискредитацию и подаете на них запросы в МВД и Генпрокуратуру? По-вашему, там людям вообще нечем заняться? Вот это самое важное дело, которым должны заняться и МВД, и Генпрокуратура.

В свою очередь, представитель Некоглая Роберто Панчвидзе сообщил, что тиктокер не хотел никого оскорблять своим творчеством. "Учитывая музыку на фоне, мимику и жесты, мы считаем, что блогер, наоборот, хотел подчеркнуть героизм поступка, но точно не дискредитировать действия России и наших солдат", – отметил он.



Задержание и выдворение из РФ

В среду, 9 ноября, стало известно, что Некоглай был задержан в столице. Представитель блогера Никита Артемчук заявил, что произошедшее не связано со скандальным роликом, сообщает "Газета.ру".





Никита Артемчук менеджер Некоглая Да, его задержали, но, как мне известно, это не связано с "ТикТоком". Проблема с документами.

В тот же день Пресненский районный суд Москвы оштрафовал Некоглая на 5 тысяч рублей, а также постановил выдворить его из РФ. Это связано с тем, что тиктокер является гражданином Молдавии, а не России.

Юрист Мария Ярмуш в интервью с Москвой 24 рассказала, могут ли привлечь Некоглая к ответственности после выдворения, если будет доказано, что в своем скандальном ролике он действительно дискредитировал Вооруженные силы РФ.





Мария Ярмуш юрист Если все-таки экспертиза найдет действия, которые подпадают под статью о дискредитации, в таком случае совершенно неважно, гражданин ли он Молдавии или другой страны, он должен отвечать в рамках российского законодательства, так как находился на территории России.

"Если будут отягчающие обстоятельства, то ему могут вообще запретить въезд в страну и выписать крупный штраф", – добавила эксперт.

Ранее Екатерина Мизулина в своем телеграм-канале прокомментировала сообщения о задержании Некоглая. "Лига безопасного интернета хочет поблагодарить правоохранительные органы за профессионализм и оперативность в пресечении подобного рода преступлений", – написала она.

Мизулина также пообещала, что в условиях специальной военной операции на Украине гражданское общество продолжит поддерживать российских солдат в тылу, пресекая любые попытки дискредитации армии.

