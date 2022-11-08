Блогер Некоглай заявил, что не станет подавать на Мизулину в суд из-за оскорблений

Фото: телеграм-канал SHOT

Российский блогер Некоглай (Николай Лебедев) заявил, что не собирается подавать в суд на назвавшую его "выродком" главу Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале.

До этого в интернете распространилось видео, на кадрах которого блогер пародирует раненого российского военного, атакованного с беспилотника. Мизулина призвала Генпрокуратуру и МВД РФ проверить ролик на предмет дискредитации российской армии.

"Екатерина, вам что, настолько нечем заняться, что вы просматриваете TikTok-ролики блогеров, ищите там дискредитацию и подаете на них запросы в МВД и Генпрокуратуру?" – спросил Некоглай.

По мнению блогера, Мизулиной "нечем заняться", ведь она тратит время на подобные расследования. Кроме того, он уличил ее во лжи – глава Лиги безопасности интернета заявляла, что Некоглай удалил видео с пародией. Однако, по его словам, ролик все еще можно найти в его TikTok-аккаунте.

Представитель блогера Роберто Панчвидзе ответил на обвинения в дискредитации. По его словам, Некоглай своим роликом не желал никого оскорбить или глумиться над подвигом солдата.

Кроме того, он подчеркнул, что публикация не дает разрешения называть кого-либо выродком или оскорблять любым другим способом.

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