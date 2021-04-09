На каких площадках Москвы можно написать "Тотальный диктант"

10 апреля в 14:00 в Москве и во всем мире пройдет "Тотальный диктант". Принять в нем участие может каждый желающий вне зависимости от возраста, пола, образования и взглядов на жизнь. Рассказываем, что собой представляет "Тотальный диктант" и на каких столичных площадках он будет проходить.
Что такое "Тотальный диктант"?
Впервые "Тотальный диктант" прошел на базе творческого объединения гуманитарного факультета НГУ. За 15 лет существования "Тотальный диктант" стал ежегодным масштабным событием, проходящим в разных городах и странах. В нем приняли участие уже более 236 тысяч человек из 81 страны мира. Диктант писали жители 1 200 городов на почти четырех тысячах площадок.
Во всех точках проведения мероприятия соблюдаются единые условия:
1. Профессиональный подход к проверке: во главе проверочной комиссии стоит преподаватель-филолог, а комиссия руководствуется заранее определенными, централизованно разработанными критериями оценки.
2. Диктант проходит по всему миру в один и тот же день по заранее определенному сценарию, во всех городах пишется один и тот же текст (или разные части одного текста).
3. Принцип анонимности: участник может не указывать свое настоящее имя.
Участником "Тотального диктанта" может быть любой человек независимо от возраста, пола, образования, вероисповедания и взглядов.
Ознакомиться с диктантами прошлых лет можно на официальном сайте. Они помогут потренироваться и подготовиться к новому испытанию.
Где написать диктант в Москве
Список площадок для диктанта в столице постоянно обновляется. Предлагаем ознакомиться с теми, куда уже точно можно пойти. У вас есть возможность выбрать наиболее удобную по расположению площадку или известного человека, который будет читать текст диктанта.
- Культурный центр "Современник" – певец и музыкант Родион Газманов.
- Московский аэропорт Домодедово – эксперт моды Владислав Лисовец.
- Электробус – телеведущая и продюсер Яна Чурикова.
- НИУ ВШЭ – журналист и телеведущий Владимир Познер.
- Московский городской университет управления Правительства Москвы (МГУУ) – телеведущий и креативный продюсер Москвы 24 Иван Базанов и режиссер Юрий Быков.
- Российская государственная библиотека – Дом Пашкова – ректор Академии Русского Балета им. А. Я. Вагановой Николай Цискаридзе.
- НИТУ МИСИС – заслуженный художник РФ Никас Сафронов.
- Музей "Москва-Сити" – радио- и телеведущий Антон Комолов.
- ГБОУ Школа № 875 – учитель русского языка и литературы, эксперт ЕГЭ по русскому языку Любовь Зыкова.
- Институт международного права и экономики имени А. С. Грибоедова – певица и композитор Алиса Вокс.
- Циркумференция Парка Горького – актриса и ведущая Елена Борщева.
- МГИМО – певец и композитор Дмитрий Маликов.
- РНИМУ им. Н. И. Пирогова – автор научно-популярных книг о медицине, судмедэксперт Алексей Решетун.
Полный список площадок можно посмотреть здесь. Не забудьте заранее зарегистрироваться. В некоторых учреждениях для входа потребуется паспорт.