На каких площадках Москвы можно написать "Тотальный диктант"

10 апреля в 14:00 в Москве и во всем мире пройдет "Тотальный диктант". Принять в нем участие может каждый желающий вне зависимости от возраста, пола, образования и взглядов на жизнь. Рассказываем, что собой представляет "Тотальный диктант" и на каких столичных площадках он будет проходить.

Что такое "Тотальный диктант"?

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Впервые "Тотальный диктант" прошел на базе творческого объединения гуманитарного факультета НГУ. За 15 лет существования "Тотальный диктант" стал ежегодным масштабным событием, проходящим в разных городах и странах. В нем приняли участие уже более 236 тысяч человек из 81 страны мира. Диктант писали жители 1 200 городов на почти четырех тысячах площадок.



Цель акции – показать, что быть грамотным – это важно для каждого человека; убедить, что заниматься русским языком нелегко, но увлекательно и полезно; объединить всех, кто умеет или хочет писать и говорить по-русски.



Во всех точках проведения мероприятия соблюдаются единые условия:

1. Профессиональный подход к проверке: во главе проверочной комиссии стоит преподаватель-филолог, а комиссия руководствуется заранее определенными, централизованно разработанными критериями оценки.

2. Диктант проходит по всему миру в один и тот же день по заранее определенному сценарию, во всех городах пишется один и тот же текст (или разные части одного текста).

3. Принцип анонимности: участник может не указывать свое настоящее имя.

Участником "Тотального диктанта" может быть любой человек независимо от возраста, пола, образования, вероисповедания и взглядов.

Ознакомиться с диктантами прошлых лет можно на официальном сайте. Они помогут потренироваться и подготовиться к новому испытанию.

Где написать диктант в Москве

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Список площадок для диктанта в столице постоянно обновляется. Предлагаем ознакомиться с теми, куда уже точно можно пойти. У вас есть возможность выбрать наиболее удобную по расположению площадку или известного человека, который будет читать текст диктанта.



Культурный центр "Современник" – певец и музыкант Родион Газманов.

Московский аэропорт Домодедово – эксперт моды Владислав Лисовец.

Электробус – телеведущая и продюсер Яна Чурикова.

НИУ ВШЭ – журналист и телеведущий Владимир Познер.

Московский городской университет управления Правительства Москвы (МГУУ) – телеведущий и креативный продюсер Москвы 24 Иван Базанов и режиссер Юрий Быков.

Российская государственная библиотека – Дом Пашкова – ректор Академии Русского Балета им. А. Я. Вагановой Николай Цискаридзе.

НИТУ МИСИС – заслуженный художник РФ Никас Сафронов.

Музей "Москва-Сити" – радио- и телеведущий Антон Комолов.

ГБОУ Школа № 875 – учитель русского языка и литературы, эксперт ЕГЭ по русскому языку Любовь Зыкова.

Институт международного права и экономики имени А. С. Грибоедова – певица и композитор Алиса Вокс.

Циркумференция Парка Горького – актриса и ведущая Елена Борщева.

МГИМО – певец и композитор Дмитрий Маликов.

РНИМУ им. Н. И. Пирогова – автор научно-популярных книг о медицине, судмедэксперт Алексей Решетун.