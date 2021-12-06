Вернувшиеся из ЮАР туристы пожаловались на отсутствие Wi-Fi в обсерваторе

В России выявили штамм "Омикрон" у двух пассажиров, вернувшихся из Южно-Африканской Республики. С 4 декабря всех российских туристов, прилетевших из ЮАР, отправляют на двухнедельный карантин в подмосковные обсерваторы-санатории. Москва 24 пообщалась с изолированными об условиях проживания, досуге в четырех стенах и о том, как отнеслись на работе к вынужденным прогулам.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

"Омикрон" официально в России

В России официально зарегистрировали первые случаи заражения новым "Омикрон"-штаммом коронавируса. Заболевшими оказались двое туристов, прилетевших из ЮАР.





пресс-служба Роспотребнадзора У двух пациентов с положительным ПЦР-тестом, полученным в первые сутки пребывания в обсерваторе, в результате полногеномного секвенирования, проведенного ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, подтвержден штамм "Омикрон".

Отмечается, что возвращающиеся из ЮАР в Россию граждане проходят тестирование на границе в момент прилета. Их осматривают и изолируют на две недели в обсерватор в подмосковном Сергиевом Посаде. Это происходит в независимости от результата ПЦР-тестов и наличия документов о вакцинации.

В общей сложности количество заболевших коронавирусом туристов из ЮАР достигло десяти человек. Какие именно у них штаммы, продолжают устанавливать специалисты. Позднее стало известно, что россиян с симптомами ОРВИ перевели в обсерватор в Талдоме.

Россияне застряли в ЮАР после обнаружения нового "Омикрон"-штамма коронавируса. В конце ноября большинство мировых авиакомпаний приостановили авиасообщение с этой страной, из-за чего в ЮАР остались несколько сотен российских туристов.

При участии посольства и генконсульства России эфиопская авиакомпания Ethiopian Airlines организовала для них коммерческие рейсы. Первый вылетел в столицу 3 декабря.

Ранее стало известно, что "Омикрон" выявили более чем в 40 странах мира. По предварительным данным, штамм обладает повышенной способностью к распространению.

У двух прибывших в РФ из ЮАР подтвердили "Омикрон"-штамм

Туристы – об обсерваторе

Туристка Полина Кормильцева прилетела в Москву 4 декабря из ЮАР через Эфиопию. Россиянка планировала дальше лететь домой в Казань, но из аэропорта Домодедово девушку забрали на карантин в пансионат "Восход" под Сергиевым Посадом. Не помогли отрицательные результаты ПЦР-теста в ЮАР, экспресс-теста в аэропорту Домодедово и тот факт, что россиянка ранее уже переболела коронавирусом, а после болезни успела вакцинироваться. За три дня в обсерваторе у девушки трижды взяли ПЦР-тест, но результаты ни разу не озвучили.





Полина Кормильцева российская туристка из ЮАР в подмосковном обсерваторе Условия в обсерватории приемлемые, все чисто. В комнате у меня три кровати, которые все место забирают. Я сейчас живу одна, мою соседку увезли в стационар, так как у нее поднялась в один день температура. Ко мне нового человека не подселили. Кормят хорошо, три раза в день, приносят еду к комнате.

Полина добавила, что 5 декабря ей выдали шампунь, гель для душа, зубную пасту, щетку и прочие средства гигиены.

"Больше всего расстраивает, что нельзя выходить из комнаты и совершать прогулки на улице. А без свежего воздуха и физических нагрузок можно и заболеть, поэтому устраиваю периодические проветривания и делаю тренировки на очень маленьком пространстве между двумя кроватями", – сказала туристка.



Видео: Полина Кормильцева

Девушка добавила, что в пансионате нет Wi-Fi, что не позволяет ей работать удаленно.

"Я пользуюсь своим интернетом с телефона, чтобы общаться с родственниками. Этого хватает, лучше всего ловит на подоконнике, поэтому общаюсь с подоконника. Мне из Казани доставкой отправили рабочий ноутбук, должны привезти сюда через неделю. Если приедет ноутбук, будет хороший интернет и получится подключиться, то буду работать удаленно. Я кредитный аналитик", – сказала Полина.

Туристка добавила, что очень рассчитывает получить больничный лист за вынужденный карантин.





Полина Кормильцева российская туристка из ЮАР в подмосковном обсерваторе У меня сегодня первый официальный рабочий день после отпуска на работе. Надеялась, что нам дадут официальный больничный, так как я не могу вернуться в Казань и приступить к работе. Если больничного не будет, то на работе будет прогул либо нужно будет брать отпуск за свой счет, без сохранения заработной платы.

Еще одна туристка Ирина Кравцова (имя изменено по просьбе героини) вернулась в Москву из ЮАР 4 декабря также через Эфиопию.

"После зоны получения багажа мы с мужем не прошли дальше, везде были полицейские. Оба вакцинированы и ПЦР сдавали, но это ни на что не влияет", – сказала девушка. Ее также отправили в обсерватор под Сергиевым Посадом.

"Условия неплохие, не отель 5 звезд, но и не советская общага. Бывший детский лагерь, переделанный в пансионат. У нас отдельные комнаты. Семейным парам повезло, заселили вдвоем либо с детьми. А вот тех, кто путешествовал поодиночке, скомпоновали и поселили вместе", – говорит туристка.





Ирина Кравцова российская туристка из ЮАР в подмосковном обсерваторе Единственная претензия – в номерах не убираются. Сказали, что в коридорах стоят швабры и мы должны этими швабрами сами у себя убираться. Одна тряпка и швабра на этаж! Хотя в правилах обсервации написано, что уборка два раза в день в номерах должна быть. Плюс никакой фильтрации воздуха нет. Открываем окна на проветривание, но дует сильно и некоторых уже просквозило.

Россиянка осталась довольна питанием в обсерваторе.

"Кормят на убой. Вот на завтрак, например, принесли запеканку. Я с удовольствием съела, а мой муж не стал, ему не понравилось, тут на вкус и цвет. Плюс приносят чай и кофе. Еще к завтраку дали сосиску в тесте и булочку с сахаром, как в школах давали. Очень все вкусно, по-моему. На обед вчера был лагман с говядиной, пюре с тефтелями и салат морковь по-корейски. На ужин – гречка с курицей и еще сверху тефтели, плюс салат огурцы-помидоры. Нас тут откармливают", – призналась туристка.



Видео: Полина Кормильцева

Девушка добавила, что не скучает в условиях карантина.

"Фильмы, сериалы смотрели и по видеозвонкам болтали. Вдвоем очень много времени проводим. Плюс у меня планшет – на нем игры, программы, самоучители иностранных языков, карточные настольные игры. Я наконец-то книгу дочитала, неоспоримый плюс такого объема времени", – рассказала россиянка.

Ирина подчеркнула, что чувствует себя хорошо. С 3 декабря ей провели 5 ПЦР-тестов и коронавирус не обнаружили.

