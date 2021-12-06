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Вернувшиеся из ЮАР туристы пожаловались на отсутствие Wi-Fi в обсерваторе

"Воздуха нет": вернувшиеся из ЮАР туристы рассказали об условиях в обсерваторе
общество медицина туризм эксклюзив истории

В России выявили штамм "Омикрон" у двух пассажиров, вернувшихся из Южно-Африканской Республики. С 4 декабря всех российских туристов, прилетевших из ЮАР, отправляют на двухнедельный карантин в подмосковные обсерваторы-санатории. Москва 24 пообщалась с изолированными об условиях проживания, досуге в четырех стенах и о том, как отнеслись на работе к вынужденным прогулам.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

"Омикрон" официально в России

В России официально зарегистрировали первые случаи заражения новым "Омикрон"-штаммом коронавируса. Заболевшими оказались двое туристов, прилетевших из ЮАР.

У двух пациентов с положительным ПЦР-тестом, полученным в первые сутки пребывания в обсерваторе, в результате полногеномного секвенирования, проведенного ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, подтвержден штамм "Омикрон".
пресс-служба Роспотребнадзора

Отмечается, что возвращающиеся из ЮАР в Россию граждане проходят тестирование на границе в момент прилета. Их осматривают и изолируют на две недели в обсерватор в подмосковном Сергиевом Посаде. Это происходит в независимости от результата ПЦР-тестов и наличия документов о вакцинации.

В общей сложности количество заболевших коронавирусом туристов из ЮАР достигло десяти человек. Какие именно у них штаммы, продолжают устанавливать специалисты. Позднее стало известно, что россиян с симптомами ОРВИ перевели в обсерватор в Талдоме.

Россияне застряли в ЮАР после обнаружения нового "Омикрон"-штамма коронавируса. В конце ноября большинство мировых авиакомпаний приостановили авиасообщение с этой страной, из-за чего в ЮАР остались несколько сотен российских туристов.

При участии посольства и генконсульства России эфиопская авиакомпания Ethiopian Airlines организовала для них коммерческие рейсы. Первый вылетел в столицу 3 декабря.

Ранее стало известно, что "Омикрон" выявили более чем в 40 странах мира. По предварительным данным, штамм обладает повышенной способностью к распространению.

У двух прибывших в РФ из ЮАР подтвердили "Омикрон"-штамм

Туристы – об обсерваторе

Туристка Полина Кормильцева прилетела в Москву 4 декабря из ЮАР через Эфиопию. Россиянка планировала дальше лететь домой в Казань, но из аэропорта Домодедово девушку забрали на карантин в пансионат "Восход" под Сергиевым Посадом. Не помогли отрицательные результаты ПЦР-теста в ЮАР, экспресс-теста в аэропорту Домодедово и тот факт, что россиянка ранее уже переболела коронавирусом, а после болезни успела вакцинироваться. За три дня в обсерваторе у девушки трижды взяли ПЦР-тест, но результаты ни разу не озвучили.

Условия в обсерватории приемлемые, все чисто. В комнате у меня три кровати, которые все место забирают. Я сейчас живу одна, мою соседку увезли в стационар, так как у нее поднялась в один день температура. Ко мне нового человека не подселили. Кормят хорошо, три раза в день, приносят еду к комнате.
Полина Кормильцева
российская туристка из ЮАР в подмосковном обсерваторе

Полина добавила, что 5 декабря ей выдали шампунь, гель для душа, зубную пасту, щетку и прочие средства гигиены.

"Больше всего расстраивает, что нельзя выходить из комнаты и совершать прогулки на улице. А без свежего воздуха и физических нагрузок можно и заболеть, поэтому устраиваю периодические проветривания и делаю тренировки на очень маленьком пространстве между двумя кроватями", – сказала туристка.

Видео: Полина Кормильцева

Девушка добавила, что в пансионате нет Wi-Fi, что не позволяет ей работать удаленно.

"Я пользуюсь своим интернетом с телефона, чтобы общаться с родственниками. Этого хватает, лучше всего ловит на подоконнике, поэтому общаюсь с подоконника. Мне из Казани доставкой отправили рабочий ноутбук, должны привезти сюда через неделю. Если приедет ноутбук, будет хороший интернет и получится подключиться, то буду работать удаленно. Я кредитный аналитик", – сказала Полина.

Туристка добавила, что очень рассчитывает получить больничный лист за вынужденный карантин.

У меня сегодня первый официальный рабочий день после отпуска на работе. Надеялась, что нам дадут официальный больничный, так как я не могу вернуться в Казань и приступить к работе. Если больничного не будет, то на работе будет прогул либо нужно будет брать отпуск за свой счет, без сохранения заработной платы.
Полина Кормильцева
российская туристка из ЮАР в подмосковном обсерваторе

Еще одна туристка Ирина Кравцова (имя изменено по просьбе героини) вернулась в Москву из ЮАР 4 декабря также через Эфиопию.

"После зоны получения багажа мы с мужем не прошли дальше, везде были полицейские. Оба вакцинированы и ПЦР сдавали, но это ни на что не влияет", – сказала девушка. Ее также отправили в обсерватор под Сергиевым Посадом.

"Условия неплохие, не отель 5 звезд, но и не советская общага. Бывший детский лагерь, переделанный в пансионат. У нас отдельные комнаты. Семейным парам повезло, заселили вдвоем либо с детьми. А вот тех, кто путешествовал поодиночке, скомпоновали и поселили вместе", – говорит туристка.

Единственная претензия – в номерах не убираются. Сказали, что в коридорах стоят швабры и мы должны этими швабрами сами у себя убираться. Одна тряпка и швабра на этаж! Хотя в правилах обсервации написано, что уборка два раза в день в номерах должна быть. Плюс никакой фильтрации воздуха нет. Открываем окна на проветривание, но дует сильно и некоторых уже просквозило.
Ирина Кравцова
российская туристка из ЮАР в подмосковном обсерваторе

Россиянка осталась довольна питанием в обсерваторе.

"Кормят на убой. Вот на завтрак, например, принесли запеканку. Я с удовольствием съела, а мой муж не стал, ему не понравилось, тут на вкус и цвет. Плюс приносят чай и кофе. Еще к завтраку дали сосиску в тесте и булочку с сахаром, как в школах давали. Очень все вкусно, по-моему. На обед вчера был лагман с говядиной, пюре с тефтелями и салат морковь по-корейски. На ужин – гречка с курицей и еще сверху тефтели, плюс салат огурцы-помидоры. Нас тут откармливают", – призналась туристка.

Видео: Полина Кормильцева

Девушка добавила, что не скучает в условиях карантина.

"Фильмы, сериалы смотрели и по видеозвонкам болтали. Вдвоем очень много времени проводим. Плюс у меня планшет – на нем игры, программы, самоучители иностранных языков, карточные настольные игры. Я наконец-то книгу дочитала, неоспоримый плюс такого объема времени", – рассказала россиянка.

Ирина подчеркнула, что чувствует себя хорошо. С 3 декабря ей провели 5 ПЦР-тестов и коронавирус не обнаружили.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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