Как выбрать шубу из натурального меха

Обман на рынке меховых изделий встречается достаточно часто. С годами подделки становятся только качественнее, и их все сложнее распознать. Цена в данном случае не является критерием, так как фальсификатом необязательно считается верхняя одежда из искусственного меха. Портал Москва 24 рассказывает, на что нужно обратить внимание при покупке изделия, особенно – дорогого.



Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Маркировки

Это важные атрибуты мехового изделия. При их отсутствии велика вероятность того, что либо продавец, либо изготовитель пытаются вас обмануть.

В первую очередь, на меховом изделии должна быть навесная маркировка. Она выглядит как ценник на товарах в магазинах одежды и содержит подробную информацию о предмете: полное название, длина и размер. Также там должен быть указан вид меха – его название согласно требованиям ГОСТ и состав подкладки, если таковая имеется.

Также каждое цельномеховое изделие отмечается внутренней электронной маркировкой КИЗ (Контрольный идентификационный знак). "Без него вещь просто не должна продаваться", – рассказала эксперт-товаровед, специалист по меховым изделиям Анжелика Новицкая. Указанный знак может быть только трех видов: навесной, вшивной, клеевой. Если он прикреплен неправильно, маркировка считается недействительной. "КИЗ не может быть съемным, – привела пример Новицкая, – иначе указанная на нем информации вряд ли будет соответствовать изделию".

С 1 апреля 2016 года все изделия, выполненные из любого натурального меха, относящиеся к товарной позиции "Предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия из натурального меха" подлежат маркировке контрольными идентификационными знаками (КИЗ).



Контрольный идентификационный знак (КИЗ)Фото: goznak

КИЗ должен содержать RFID-метки, с помощью которых возможна электронная идентификация объекта. Они представляют собой штрих- и QR-коды, содержащие подробную информацию об изделии. Метки позволяют потенциальному покупателю проверить информацию о товаре. Для этого необходимо либо скачать приложение "Проверка маркировки" ФНС (Федеральной налоговой службы) или просто ввести код с отметки в соответствующее окно на сайте службы.

Так потребитель сможет прочитать все необходимое о товаре, о мехе и его обработке, о производителе продукта, а также проверить соответствие метки шубе, которую он планирует купить. Если расхождений нет – товар чист.

И наконец, в обязательном порядке на изделии должна присутствовать внутренняя маркировка со стороны подкладки. "Чаще всего она крепится в области горловины", – объяснила собеседница портала, где искать ярлыки. На нем, в свою очередь, дублируется торговая марка, наименование производителя, размер и вид меха, состав материала подкладки. Правило, касающееся расположения этой маркировки, также строгое. В зависимости от вида изделия, вшивные ярлыки можно найти в области внутреннего кармана или на подкладке со стороны полочки (в передней части одежды) – место зависит от конструктивной модели изделия.

Итак, если вы собрали все три метки воедино, и информация на них соответствует шубе в ваших руках, – подвоха ждать не стоит.

Меховая фальсификация

Фото: depositphotos/ ppl1958

Специалисты легко могут отличать меха друг от друга – они знают, какой на вид и ощупь эталон. Однако простому покупателю сложно разобраться в тонкостях материала. Поэтому имитации на рынке есть, и их много. "Дополнительная обработка в виде стрижки, щипки, эпилировки, крашения – и мех уже не узнать", – рассказывает Новицкая. По ее словам, после таких манипуляций даже специалистам с первого взгляда сложно отличить, например, норку от меха кролика породы рекс.

Нужно понимать, что на рынке меха подделка не всегда означает подмену искусственным материалом натурального – искусственный мех от настоящего, как раз, легко отличить. Чаще продавцы выдают дешевые шкурки за более дорогие, и здесь уже нужна помощь опытных глаз.

Могут выдавать кролика рекса под стриженную или щипаную норку или бобра. Щипаного бобра выдают за щипаную норку. Куницу – за соболя. Менее ценный кряж соболя выдавать за более ценный кряж соболя. Камышового кота – за рысь. Изделия из козлика – под изделия из каракуля. Имитировать седину в соболе, которая удорожает изделие.



Куница Vs Соболь

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Это самый распространенный вид подмены на российском рынке, по наблюдениям модельера Татьяны Руссковой. Мех куницы значительно дешевле соболиного, который входит в класс люкс.

Чтобы не переплачивать за название, нужно рассмотреть потенциальную покупку поближе. "У куницы на манишке (участок груди животного между передними лапами. – Москва 24) есть родимое пятно практически рыжего цвета, – рассказывает Русскова. – Такая отличительная особенность шкурок этих зверей". Так что, если вы увидели рыжие волоски на вашей соболиной шубе, лучше будет от нее отказаться, так как запрошенных за вещь денег она не стоит.

Также мех куницы по сравнению с соболем более колючий. Похлопайте по шубе тыльной стороной ладони: если ощущается колкость, это точно куница.

"Однако если вы увидели изделие из соболя, продающееся по очень низкой цене, – не стоит сразу отказываться от покупки", – в свою очередь напутствует Новицкая. Мех куницы тоже является ценным видом. И если якобы соболиную шубу вам пытаются продать по цене изделия из куницы, специалист предлагает сразу не отказываться от покупки, взвесить все плюсы и минусы и только потом принимать окончательное решение.

Нутрия Vs Норка

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Второй по популярности вид подмены – когда щипаную нутрию выдают за щипаную норку. Причина та же – разные ценовые группы. "Отличить их друг от друга не сложно, так как у нутрии и норки разная структура меха, – рассказывает Русскова. – Если рядом есть настоящая шуба из норки – просто положите их рядом и сравните".

Но если использовать оригинал возможности нет, отличия можно найти и в структуре изделия. Нужно обратить внимание на форму и размеры использованных шкурок. "Рабочая ширина у норки относится к длине как 1 к 2-2,5, – пояснила Русскова. – У нутрии – 1 к 1,5, не более". По ее словам, у нутрии достаточно вытянутая шкурка, максимальная рабочая ширина ее составляет около 35 сантиметров, тогда как у норки всего 20. Поэтому при покупке шубы раздвиньте мех и посмотрите на поперечные швы – по словам специалиста, они будут явно выделяться.

На ощупь же отличить один мех от другого сложно. Но у норки есть определенная особенность – высота волоса на шкурке животного увеличивается от боков к середине, к хребту. У нутрии шерсть растет равномерно. "Если перегнуть участок шубы по ширине шкурки и посмотреть на свет, у норки волос будет идти явной волной, полукругом, – пояснила Русскова. – У шубы из нутрии такого эффекта нет".

Кролик рекс Vs Шиншилла

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Эта подмена также нередко встречается на рынке. Русскова отметила, что в таком случае кролика могут представлять как китайскую шиншиллу. Но отличить их друг от друга можно, тоже – по размеру исходников.

"У шиншиллы может быть около 20 сантиметров рабочей длины шкурки от шва до шва – не более, а максимальная площадь использования – 20*8 (см.)", – говорит специалист. Больше, по ее словам, не бывает, потому что зверь сам по себе маленький. А вот шкурка кролика в длину может достигать около 35 сантиметров, в ширину – 12-15 сантиметров.

Если меховые лоскуты гораздо меньше указанных размеров, расстраиваться не стоит: иногда их разбивают на половинки. Таким образом, кстати, чаще всего работают с мехом шиншиллы и кролика. Высчитать не сложно: разбивают шкурки по ширине. "У кролика может попадаться шкурка 6 на 35 (см.) – это уже половинка", – пояснила модельер.

Искусственный мех

Фото: depositphotos/ dmbaker

Хотя такую подделку и легче всего отличить, но технологии не стоят на месте – и сегодня модельерам удается достигать невероятных результатов. Анжелика Новицкая призналась, что порой даже ей бывает сложно на первый взгляд вычислить фальсификацию – настолько реалистично сегодня делают искусственные меха.

Недавно в магазине видела новые модели из искусственного меха, с достаточно высоким волосяным покровом, где-то порядка 5 сантиметров. На первый взгляд кажется, что это на все 100% натуральный мех, трогаешь – тоже: настолько шелковистый, рука утопает и практически ощущается такой же холодок. Я была поражена.



Чаще всего искусственный мех можно встретить в качестве дизайнерского решения. На верхней одежде делают соответствующие вставки, окантовки, мехом обрамляют капюшоны, из него делают воротники и манжеты рукавов. "Хорошо получается искусственный мех выдавать за натуральный, например если имитация под мех овчины, енотовидной собаки (енота), песца, серебристо-черной лисицы", – добавила Новицкая.

Сегодня копии пользуются большим успехом из-за высокого качества используемого материла. Однако есть первое и главное отличие искусственного меха от настоящего. Первый имеет тканую основу, и при раздвигании волосяного покрова ее легко можно увидеть.

Проверку прошла

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Если самые главные тесты на подлинность шубы были успешными, это не значит, что вещь можно смело покупать. Эксперты советуют обратить внимание на некоторые детали во время примерки, так как покупка изделия из меха – мероприятие серьезное.

Во-первых, определитесь, на какой срок вам нужна шуба, ведь от обработки меха зависит износоустойчивость волосяного покрова. "Я не рекомендую покупать изделия с крашенным волосяным покровом: тогда они прослужат меньше, – заявила Новицкая. – Качественное норковое изделие натурального цвета останется в хорошем состоянии 12 сезонов, крашеный мех уже не может позволить себе такого".

Далее следует примерка. В шубах из натурального меха иногда встречаются дефекты конструкции. Например, у вещицы может быть нарушен баланс, и тогда изделие начинает западать, возникнет дискомфорт в носке. Поэтому проверьте, все ли парные детали на шубе одинаковые по длине и ширине. Обратите внимание на посадку: талия и плечи должны быть на месте.

Теперь, как и при любой покупке, нужно тщательнее проверить состояние товара. Не поленитесь потратить время и внимательно разглядеть шубу на предмет дыр, лысин и прочих дефектов, попробуйте все застежки и крючки – не заедают ли.

Также подумайте о длине и весе шубы – эти два параметра, подобранные неправильно, также могут вызывать дискомфорт.

Проверили? Можно брать. Кстати, эксперты утверждают, что с одинаковым успехом хорошую шубу можно купить как в магазине, так и на рынке. "И там, и там к продавцу одинаковые требования", – заявила Новицкая.

В то же время собеседница портала добавила, что на рынке можно найти шубы по более низкой цене. И дело не в подделках или плохом качестве. В магазинах существует определенная наценка, так как в стоимость продукта входит более высокая плата за аренду помещения, зарплата продавцов-консультантов и так далее. На рынке все эти расходы минимизированы, а в роли продавца может выступать и сам владелец.

Шуба — это модно?

Фото: depositphotos/ VictoriaAndrea

Изделия из натурального меха из года в год не теряют своей популярности. Если говорить о фасоне, здесь, по мнению дизайнера Маруси Климовой, свои условия диктует суровый климат. Например, различные детали изделий пользуются успехом в очень холодные зимы. "Меховая оторочка не только красивая, но и сугубо практичная деталь", – привела пример собеседница портала.

Однако специалист отметила, что зимой 2018-2019 в моду возвращаются "уютные шоколадные и серые оттенки" по сравнению с бумом ярких шуб в прошлом сезоне. Что касается видов меха, по мнению Новицкой, топ самых популярных из них редко меняется.

Самые популярные меха для изготовления верхней одежды: 1. Норка (от 35 до 800 тыс. рублей)

2. Овчина (от 10 до 100 тыс. рублей)

3. Кролик рекс (от 10 до 50 тыс. рублей)

4. Каракуль (от 35 до 200 тыс. рублей, за определенные модели – более миллиона)

5. Лисица/песец (от 40 тыс. рублей и выше)

6. Соболь (мех класса люкс, от 800 тыс. рублей и до десятков миллионов – за определенные модели)

*цены указаны примерно, их вариации зависят от породы вида меха определенных животных, его кряжа, типа обработки, длины и формы изделий, уровня дизайнерской работы.

Норка (от 35 до 800 тыс. рублей)Овчина (от 10 до 100 тыс. рублей)Кролик рекс (от 10 до 50 тыс. рублей)Каракуль (от 35 до 200 тыс. рублей, за определенные модели – более миллиона)Лисица/песец (от 40 тыс. рублей и выше)Соболь (мех класса люкс, от 800 тыс. рублей и до десятков миллионов – за определенные модели)*цены указаны примерно, их вариации зависят от породы вида меха определенных животных, его кряжа, типа обработки, длины и формы изделий, уровня дизайнерской работы.

Чаще всего рейтинг выглядит именно так. Однако из сезона в сезон некоторые его позиции могут меняться в зависимости от молниеносного тренда на какой-нибудь определенный вид меха. Новицкая вспомнила о высоком спросе на кролика несколько лет назад – тогда он по праву мог бы занимать первое место топа. Но сейчас лидирует норка, бессменная классика. Вместе с ней первое место могли бы разделить и изделия из соболя, ведь они являются самыми популярными для людей с определенным уровнем дохода.

Эксперт также добавила, что шубы из натурального меха не уступают по теплоте изделиям из искусственных материалов. Однако по популярности соперники есть, и серьезные. Шубы из искусственного меха становятся все более реалистичными и качественными от сезона к сезону, они могут позволить себе более яркие краски и смелые фасоны. И, конечно, их основным плюсом остается более доступная цена.

Анастасия Павелко