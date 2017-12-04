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Общество

04 декабря 2017, 15:25

Не унылая пора: почему надо ходить в гости

общество

Работа – дом, дом – работа. В выходные – домашние дела, семейные прогулки. Так и проходит жизнь в большом городе. Анна Лебедева рассказывает о том, почему надо ходить в гости к друзьям.

Фото: depositphotos/racorn

У одной моей знакомой двое детей, и каждый раз в ответ на приглашение в гости ее друзья получали отказ.

– Не могу я, понимаешь, – рассказывала Марина. Времени нет на посиделки, у нас вся жизнь по расписанию. Один ходит в сад, другой болеет, потом болеют оба. А когда все здоровы, тоже не до этого. То в магазин, то на прогулку, то на ужин к родителям. Какие друзья, когда глажка не заканчивается и стирки полно?

Подруг своих она не видела лет пять, с тех пор как родился второй ребенок.

– А смысл встречаться, когда можно следить за новостями в социальных сетях? Для меня лучший друг теперь муж и дети!

На просьбы мужа пригласить к ним в гости его друзей Марина отвечала мигренью. Через какое-то время он стал поздно приходить с работы, пытаясь наверстать пробел в общении с друзьями. Именно в этот момент Марина вдруг поняла, что была не права. Чтобы сохранить семью, она предложила мужу встречаться с друзьями вместе.

Зима – лучшее время для уютного гостеприимства. Плохая погода часто не позволяет выйти из дома на прогулку, зато в гости можно ездить сколько угодно. Но почему-то у некоторых, кто живет и без детей, не возникает подобного желания. Хочется поспать, развлечься в торговом центре, навестить родственников. Вот и получается, что друзья отодвигаются на второй план.

Даже если у вас пятеро детей и вы с головой окунулись в бытовые проблемы, все же не забывайте позвонить друзьям и найти время, чтобы пригласить их на ужин. Это будет лучше самого сладкого сна и уж тем более не сравнится с радостью от покупки нового платья.

Что приготовить? Да что угодно. Можно запечь мясо или рыбу в духовке, сделать беф бургиньон, сытный пирог или напечь блинов с разными начинками. Это может быть и формат чаепития с домашним "наполеоном" или "цветаевским" пирогом. Даже если вы сварите макароны и сделаете овощной салат, поверьте, вас никто не укусит.

Магия дружеских посиделок начинается со звонка в дверь. И никакие социальные сети не заменят живые объятия при встрече, это ласковое, долгожданное: «Привет, держи тапки!». Запах домашней еды, в котором смешались и специи, и ожидание, и радость встречи. Это обязательно будет очень вкусно, потому что с душой. Вы садитесь за стол все вместе и начинаете разговор с бокалом вина в руках.

Фото: depositphotos/Wavebreakmedia

Дети мешают встретиться? Глупости, отговорки. Они могут отлично поладить с детьми друзей, в то время пока вы будете сидеть за столом и непрерывно общаться. Если такой возможности нет, ребенка в гостях можно занять раскраской, новой игрушкой, мультиками в конце концов.

– Привет! Давай встретимся! – периодически пишет то мужу, то мне один наш общий знакомый. И так продолжается уже несколько лет. Мы не виделись давно, и такими темпами вряд ли получится встретиться в ближайшее время. А причина все та же – двое детей, неотложные семейные дела. Договорились на субботу, в пятницу пришел отказ…

Но мы не унываем, ходим в гости и приглашаем гостей. Через каких-то пару часов предвкушаю радость новой встречи и прям чувствую, как палец нажимает на кнопку звонка, открываются двери – и наступает перезагрузка.

И пускай вечером дочь устанет, будет хныкать по мелочам, а дома немытый пол и полно белья для глажки. Я подумаю об этом после.

Ходите в гости хотя бы раз в месяц. Это помогает отвлечься от проблем и неплохо развлечься.

Лебедева Анна

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