"Конфетный челлендж": как дети борются со своим желанием не съесть сладкое втайне от мамы

В соцсетях разразился бум на "конфетный челлендж" (#candychallenge). Родители со всего мира испытывают своих детей на выдержку, оставляя их на одну минуту в комнате наедине с конфетами и строго запрещая есть сладости. Показываем смешные и серьезные видео борьбы малышей со своей силой воли и разбираемся с психологом, о чем могут говорить разные сценарии поведения в этом эксперименте.



Фото: скриншот instagram.com/spencer_twins/

Задача такая: мама сажает детей за стол, ставит перед ними тарелку с конфетами и говорит, что конфеты есть нельзя, пока она не вернется в комнату. Женщина выходит из комнаты под предлогом помыть руки, сходить за ложками или салфетками. После возвращения становится понятно, проявил ребенок выдержку и не притронулся к сладостям или не удержался перед соблазном и все съел. Реакции детей и невероятные попытки проявления силы воли потом на видеозаписи смотрят сквозь смех и слезы родители.

В этой семье сахар стараются не употреблять, поэтому появление жевательного мармелада на столе стало для двойняшек настоящей радостью и испытанием одновременно. В ожидании награждения девчонки восхищаются ароматом цветных мишек и раскачиваются из стороны в сторону, проявляя большое терпение.

Их диалог выглядит примерно так:

– Не ешь. Это жевательные мармеладки? Мармеладки!

– Посмотри на мои.

– Вау!

– Вау!

– Мама ушла в ванную мыть руки.

– Как вкусно пахнет! Почему перед нами это поставили?

– Это сладкое угощение.

– Не трогай. Не трогай.

– Я только задела тарелку!

– Но тарелку тебе тоже нельзя трогать!

– Ты это ела?

– Не-а.

– У нас мармеладки "ДжоДжо". Сладости.⠀⠀⠀



А здесь парень мужественно сражается с невероятным желанием съесть маршмеллоу. "Я могу это выдержать, я могу это выдержать", – повторяет маленький блондин, сжав руку в кулак. Пока одна его рука тянется к конфетам, другая останавливает ее со словами: "Прекрати!" Потом руки меняются ролями, и мальчик уже сам запутывается, оказавшись не в силах контролировать свое тело.





Кто-то не выдерживает с самого начала, и первая конфета отправляется за щеки уже через пару секунд после того, как мама закрыла дверь. Вслед за ней исчезает и вторая. А третью конфету девочка решает съесть уже после возвращения мамы, видимо, в страхе, что сладости заберут.





В русском варианте испытания проходят на бутербродах с маслом и красной икрой – все по-взрослому. Наверняка из этого парня, который убеждает себя вслух словами "Давай не кушать" и машет кулаками, не притрагиваясь к еде до прихода мамы, вырастет настоящий мужчина.





Детский психолог Наталья Наумова рассказала Москве 24, что подобные эксперименты проводились ранее в научных целях и их результаты оказались очень интересными. "Те дети, которые смогли дождаться родителей и не съесть предложенное лакомство, в итоге, став взрослыми, добились в жизни очень многого. Изначально уже видно: если ребенок терпеливый, значит, у него хорошая концентрация внимания, сильные лобные структуры и сильная воля. Это очень хороший потенциал и означает, что человек действительно будет успешен. А те дети, которые не смогли дотерпеть, в итоге меньшего добивались в жизни", – говорит Наумова.



По мнению психолога, во многом невозможность устоять перед конфетами зависит от неправильного воспитания. Это происходит в случае, если родители долго "держат детей детьми", не дают им никаких поручений и обязанностей. Наумова считает, что давать ребенку задания и приучать его к ответственности нужно с трех лет. При этом простые задания, например подать маме ключи или помочь поднять игрушку с пола, можно давать уже полуторагодовалым малышам.

"К трем годам мы уже должны видеть, что ребенок действительно слышит нас и выполняет наши задания. Если этого не происходит, нужно начинать работать с нейропсихологом или хотя бы продиагностироваться, в чем причина, – в проблеме с лобными структурами или проблеме в системе воспитания. Может, за ребенка все делают родители и у него нет возможности себя проявить", – подчеркнула Наумова.



Детский психолог считает, что, пока ребенок растет, у него обязательно должны быть возможности формировать лобные структуры. Они формируются вплоть до 18 лет, а у некоторых и до 23. И во многом это зависит от родителей, как они развивают своего ребенка. Психолог рекомендует постепенно давать детям сначала простые задания ("Налей, пожалуйста, воды"), потом двухступенчатые ("Возьми мячик, отнеси его в корзинку"), а затем трехступенчатые и более сложные просьбы ("Прикрой дверь, возьми чайник и налей в кружку воды"). "Если у ребенка не просить никакой помощи, не давать заданий, мы увидим, что в эксперименте он тут же съедает конфету", – говорит Наталья Наумова.

Важно помнить, что сравнивать ребенка нужно только с его достижениями вчера и сегодня. И не проводить сравнений с другими детьми – ни с братьями, ни с сестрами, ни с соседскими ребятами. Только с самим собой. И указывать на то, что сегодня получилось лучше, чем вчера.

Ранее в Instagram набрал оборот слезный флешмоб, где родители выкладывали фото своих детей, плачущих по самым нелепым причинам.