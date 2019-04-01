Москва 24 расскажет, как крестьянин стал главным производителем конфет Российской Империи

Фото: Москва 24/Александр Авилов

3 апреля на ВДНХ в рамках форума-выставки "Госзаказ – за честные закупки" состоится лекция по теме – "Товарищество А.И. Абрикосова и сыновей" от начала XIX века до наших дней".

В XIX веке крепостной крестьянин из Пензы сумел стать крупнейшим производителем конфет в Российской Империи, основав "сладкую" империю и открыв первую сеть розничных магазинов. Кондитерское товарищество, под названием "Товарищество А.И. Абрикосова и сыновей" действовало с 1880 года по 1919 год. В 1899 году товариществу было присвоено почетное звание "Поставщик Двора Его Императорского Величества". В 1919 году кондитерская фабрика Абрикосова была национализирована советской властью, в 1922 году она переименована в честь революционера Петра Бабаева.

Как простому крестьянину удалось основать товарищество? Как вообще развивалось предпринимательство в Российской Империи XIX века? Как выбирали поставщиков императорского двора? Об этом и многом другом расскажет представитель династии купцов Абрикосовых Дмитрий Абрикосов.

Мероприятие пройдет при поддержке проекта "Биржа торгов". Смотрите трансляцию 3 апреля в 12:30 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.