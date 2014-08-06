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Наземный транспорт

06 августа 2014, 18:00

Приложение о передвижении автобусов и трамваев запустят в сентябре

общественный транспорт наземный транспорт мобильные приложения

Фото: M24.ru

С сентября в столице заработает мобильное приложение о передвижении наземного общественного транспорта, сообщил в среду заммэра Москвы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов. Приложение поможет москвичам рассчитать время в пути.

"Например, вы знаете, что от вашего дома до остановки идти 10 минут, вы ставите себе таймер на какой-то конкретный автобус и, как только он находится в зоне 10 минут, вы спокойно выходите из дома и подходите к остановке", - рассказал чиновник. По его словам, для отладки системы потребуется время время до конца года.

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Ранее Ликсутов рассказывал, что в приложении будут указаны цены на разовые и "длинные" билеты, а также появится качественная карта, на которой будут отмечены достопримечательности, станции метро, железнодорожные платформы и т.д. В департаменте транспорта отметили, что в приложении есть карта автомобильных парковок и можно проложить маршрут с учетом проезда на метро.

Напомним, в феврале этого года на остановках начали в тестовом режиме работать информационные табло. На мониторах отображается время прибытия ближайшего автобуса, троллейбуса или трамвая. Кроме того, с помощью видеокамер фиксируется все происходящее вокруг. Всего в 2014 году в Москве планируется установить тысячу таких онлайн-табло. Сейчас установлены около 400.

В мае 2014 года "Мосгортранс" запустил проект по оснащению общественного транспорта информационными панелями. На табло выводятся актуальные сообщения, новости и информация об остановках. "Пассажиры смогут увидеть "свою" остановку, а также остановку "до" и две последующие. Также там есть о погоде и текущее время.

Кроме того, в июле у москвичей появилась возможность отследить местонахождение ближайших автобусов фирмы "Автолайн".

Всего же в течение года департамент информационных технологий запустит более 10 новых мобильных сервисов. Уже запущено около 30 приложений, среди которых популярный сервис "Активный гражданин".

"Мосгорсправка": Городские мобильные приложения

Добавим, в среду Сергей Собянин сообщил, что интеллектуальная транспортная система (ИТС) Москвы заработает в полную силу через несколько месяцев. В настоящее время система находится на стадии внедрения. В состав ИТС входят: координированная система управления светофорами, система телеобзора, система передачи данных, мониторинг условий дорожного движения, информационные табло и фото-видеофиксация нарушений ПДД.

Также транспортная система включает Московское парковочное пространство, систему управления наземным пассажирским транспортом и систему визуализации графика движения электричек. По словам заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова, цель ИТС - свести в один центр управления все, что связано с дорожным движением, оперативно решать локальные проблемы, а также самостоятельно подстраивать работу светофоров под трафик.

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