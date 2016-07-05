В Москве ограничено движение транспорта из-за Уразы-байрам

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
В связи с проведением мусульманского религиозного праздника Ураза-байрам в Москве изменены маршруты общественного транспорта.
Так, отменили движение трамваев на участке от Каланчевской улицы до станций метро "Новослободская" и "Белорусская". Ограничения ввели до окончания мероприятий. Трамваи маршрута № 7 следуют от станции метро "Бульвар Рокоссовского" до Каланчевской улицы. Движение трамваев № 9, 19 временно прекращено.
Одновременно организовали временный маршрут автобуса с трассой следования: от станции метро "Новослободская" – по Сущевской и Тихвинской улицам, Минаевскому и Новосущевскому переулкам, улице Образцова до площади Борьбы, далее по Перуновскому переулку и Сущевской улице к станции метро "Новослободская".
Маршрут автобуса № 0 продлили от Минаевского переулка до 2-го Лесного переулка. Автобусы № Т9 могут следовать с увеличенными интервалами. Остановка "Метро "Сухаревская" на внешней стороне Садового кольца для маршрута троллейбуса № Бч отменяется.
Фото: ГКУ "ЦОДД"
Кроме того в центре города вводятся временные ограничения на парковку. Как сообщает ГКУ Центр организации дорожного движения (ЦОДД), до 13 часов 5 июля будет запрещена парковка транспорта на участках:
- улица Гиляровского (от Капельского переулка до Садового кольца);
- улица Щепкина (от улицы Самарская до Садового кольца);
- улица Мещанская.
Также до 11 часов дня будет перекрыто движение автотранспорта на следующих участках:
- ул. Дурова (от Олимпийского проспекта до ул. Проспект мира);
- улица Щепкина (от улицы Самарская до Садового кольца);
- улица Мещанская;
- улица Гиляровского (от Капельского переулка до Садового кольца);
- Капельский переулок (от Проспекта Мира до ул. Гиляровского);
- улица Большая Татарская;
- Старый Толмачевский переулок;
- Малый Татарский переулок;
- Климентовский переулок;
- Озерковский переулок;
- улица Южнобутовская (от Остафьевсской улицы до Бунинской аллеи);
- Минская улица (от улицы Мосфильмовская до Кутузовского проспекта);
- улица Хачатуряна (запланировано частичное ограничение движения транспорта).
В день праздника мусульмане совершают праздничную ритуальную молитву (ид-намаз), надевают лучшую одежду, готовят традиционные блюда, а после праздничной молитвы накрывают праздничные столы, приглашают в гости соседей, родственников и друзей, совершают ответные гостевые визиты с подарками.
Сайты по теме