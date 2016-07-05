Форма поиска по сайту

05 июля 2016, 09:20

Транспорт

В Москве ограничено движение транспорта из-за Уразы-байрам

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

В связи с проведением мусульманского религиозного праздника Ураза-байрам в Москве изменены маршруты общественного транспорта.

Так, отменили движение трамваев на участке от Каланчевской улицы до станций метро "Новослободская" и "Белорусская". Ограничения ввели до окончания мероприятий. Трамваи маршрута № 7 следуют от станции метро "Бульвар Рокоссовского" до Каланчевской улицы. Движение трамваев № 9, 19 временно прекращено.

Одновременно организовали временный маршрут автобуса с трассой следования: от станции метро "Новослободская" – по Сущевской и Тихвинской улицам, Минаевскому и Новосущевскому переулкам, улице Образцова до площади Борьбы, далее по Перуновскому переулку и Сущевской улице к станции метро "Новослободская".

Маршрут автобуса № 0 продлили от Минаевского переулка до 2-го Лесного переулка. Автобусы № Т9 могут следовать с увеличенными интервалами. Остановка "Метро "Сухаревская" на внешней стороне Садового кольца для маршрута троллейбуса № Бч отменяется.

Фото: ГКУ "ЦОДД"

Кроме того в центре города вводятся временные ограничения на парковку. Как сообщает ГКУ Центр организации дорожного движения (ЦОДД), до 13 часов 5 июля будет запрещена парковка транспорта на участках:

  • улица Гиляровского (от Капельского переулка до Садового кольца);
  • улица Щепкина (от улицы Самарская до Садового кольца);
  • улица Мещанская.

Также до 11 часов дня будет перекрыто движение автотранспорта на следующих участках:

  • ул. Дурова (от Олимпийского проспекта до ул. Проспект мира);
  • улица Щепкина (от улицы Самарская до Садового кольца);
  • улица Мещанская;
  • улица Гиляровского (от Капельского переулка до Садового кольца);
  • Капельский переулок (от Проспекта Мира до ул. Гиляровского);
  • улица Большая Татарская;
  • Старый Толмачевский переулок;
  • Малый Татарский переулок;
  • Климентовский переулок;
  • Озерковский переулок;
  • улица Южнобутовская (от Остафьевсской улицы до Бунинской аллеи);
  • Минская улица (от улицы Мосфильмовская до Кутузовского проспекта);
  • улица Хачатуряна (запланировано частичное ограничение движения транспорта).

Ураза-байрам (день разговения) – исламский праздник, отмечаемый в честь окончания поста. Это один из двух главных дней исламского календаря, знаменующий завершение поста, который длится в течение священного месяца Рамадан.

В день праздника мусульмане совершают праздничную ритуальную молитву (ид-намаз), надевают лучшую одежду, готовят традиционные блюда, а после праздничной молитвы накрывают праздничные столы, приглашают в гости соседей, родственников и друзей, совершают ответные гостевые визиты с подарками.

общественный транспорт наземный транспорт праздник трамваи Ураза-байрам ограничения движения

