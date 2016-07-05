В Москве ограничено движение транспорта из-за Уразы-байрам

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

В связи с проведением мусульманского религиозного праздника Ураза-байрам в Москве изменены маршруты общественного транспорта.

Так, отменили движение трамваев на участке от Каланчевской улицы до станций метро "Новослободская" и "Белорусская". Ограничения ввели до окончания мероприятий. Трамваи маршрута № 7 следуют от станции метро "Бульвар Рокоссовского" до Каланчевской улицы. Движение трамваев № 9, 19 временно прекращено.

Одновременно организовали временный маршрут автобуса с трассой следования: от станции метро "Новослободская" – по Сущевской и Тихвинской улицам, Минаевскому и Новосущевскому переулкам, улице Образцова до площади Борьбы, далее по Перуновскому переулку и Сущевской улице к станции метро "Новослободская".

Маршрут автобуса № 0 продлили от Минаевского переулка до 2-го Лесного переулка. Автобусы № Т9 могут следовать с увеличенными интервалами. Остановка "Метро "Сухаревская" на внешней стороне Садового кольца для маршрута троллейбуса № Бч отменяется.

Фото: ГКУ "ЦОДД"

Кроме того в центре города вводятся временные ограничения на парковку. Как сообщает ГКУ Центр организации дорожного движения (ЦОДД), до 13 часов 5 июля будет запрещена парковка транспорта на участках:

улица Гиляровского (от Капельского переулка до Садового кольца);

улица Щепкина (от улицы Самарская до Садового кольца);

улица Мещанская.

Также до 11 часов дня будет перекрыто движение автотранспорта на следующих участках:

ул. Дурова (от Олимпийского проспекта до ул. Проспект мира);

улица Щепкина (от улицы Самарская до Садового кольца);

улица Мещанская;

улица Гиляровского (от Капельского переулка до Садового кольца);

Капельский переулок (от Проспекта Мира до ул. Гиляровского);

улица Большая Татарская;

Старый Толмачевский переулок;

Малый Татарский переулок;

Климентовский переулок;

Озерковский переулок;

улица Южнобутовская (от Остафьевсской улицы до Бунинской аллеи);

Минская улица (от улицы Мосфильмовская до Кутузовского проспекта);

улица Хачатуряна (запланировано частичное ограничение движения транспорта).