Один человек погиб при обрушении строящегося тоннеля на Калужском шоссе

Один человек погиб при обрушении строящегося тоннеля, сообщает телеканал "Москва 24"

ЧП произошло на 23-м километре Калужского шоссе, там обрушились конструкции с жидким бетоном. В зоне обрушения еще находятся люди: как сообщает РИА Новости, судьба одного рабочего остается неизвестной.

По данным столичного главка МЧС, площадь обрушения составила 40 квадратных метров при ширине строящегося тоннеля в 20 метров, а длине в 500 метров. На месте работают спасатели.

Сотрудники ГИБДД организуют беспрепятственный подъезд спецтехники к месту проведения спасательных работ в районе ЧП. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным ЦОДД, на Калужском шоссе в районе 23-го километра перекрыты все полосы движения в сторону области. Водителям рекомендуют объезжать участок через поселок Мамыри, улицу Адмирала Корнилина на Киевское шоссе.

Вернуться на Калужское шоссе можно через город Московский по Валуевскому шоссе с выездом в районе деревни Сосенки.

В настоящее время на Калужском шоссе в ТиНАО возводят три тоннеля и эстакады. Объекты включены в проект реконструкции первого этапа Калужского шоссе на участке между 20 и 29 километрами трассы.

Первый тоннель свяжет новое ответвление Калужского шоссе, которое пойдет в объезд деревни Сосенки, со старой Калужкой. Второй тоннель появится в поселке Дубровка, чтобы можно было совершать разворот прямо на трассе для движения в сторону области. Третий тоннель – полуоткрытого типа, он сооружается у поселка Газопровод. По нему будет обеспечен главный ход Калужского шоссе.

Ведутся буровые работы по прокладке фундаментов эстакады у деревни Сосенки. По ней можно будет проехать с главной магистрали в обход деревни Сосенки на старое Калужское шоссе.

После реконструкции Калужское шоссе станет шириной в 4–5 полос для движения в каждом направлении.