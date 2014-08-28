Первый урок в московских школах будет посвящен Первой мировой войне

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В столичных школах 1 сентября пройдут уроки, посвященные 100-летию начала Первой мировой войны. Проведут занятия почетные граждане, представители органов власти и местного самоуправления, а также участники боевых действий, сообщает пресс-служба департамента образования Москвы.

На уроке детям постараются привить чувство сопричастности к стране, а также развить их гражданское самосознание и уважение к предкам.

В некоторых школах вместо занятия, посвященного Первой мировой, проведут урок на тему "Моя малая Родина". Ребята узнают об архитектурных сооружениях нашей страны, ее необычных памятниках и парках.

Многие образовательные учреждения в День знаний запланировали проведение бесед с учениками о правилах поведения в школе и соблюдении ПДД. Также пройдут праздничные развлекательные программы, экскурсии в национальные парки и на особо охраняемые территории, спортивные соревнования.

Не обойдется первый день нового учебного года и без торжественной линейки, проведение которой предусматривает соответствующий регламент департамента образования Москвы.

Напомним, что 1 сентября в школу пойдут более 93 тысяч детей. В столице в этот день откроется восемь новых учебных заведений. Самое крупное заведение появится на Мичуринском проспекте: эта школа будет рассчитана на 900 мест. Все здания здесь оборудованы лифтами, пандусами и тактильными указателями, так что в них вместе со всеми смогут учиться дети с ограниченными возможностями.

M24.ru уже писал о том, как изменится жизнь столичных школьников с нового учебного года - прочитать об этом можно здесь.