Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

28 августа 2014, 16:47

Первый урок в московских школах будет посвящен Первой мировой войне

образование школьники уроки семейная и молодёжная политика

Фото: m24.ru

В столичных школах 1 сентября пройдут уроки, посвященные 100-летию начала Первой мировой войны. Проведут занятия почетные граждане, представители органов власти и местного самоуправления, а также участники боевых действий, сообщает пресс-служба департамента образования Москвы.

На уроке детям постараются привить чувство сопричастности к стране, а также развить их гражданское самосознание и уважение к предкам.

В некоторых школах вместо занятия, посвященного Первой мировой, проведут урок на тему "Моя малая Родина". Ребята узнают об архитектурных сооружениях нашей страны, ее необычных памятниках и парках.

Ссылки по теме

Многие образовательные учреждения в День знаний запланировали проведение бесед с учениками о правилах поведения в школе и соблюдении ПДД. Также пройдут праздничные развлекательные программы, экскурсии в национальные парки и на особо охраняемые территории, спортивные соревнования.

Не обойдется первый день нового учебного года и без торжественной линейки, проведение которой предусматривает соответствующий регламент департамента образования Москвы.

Напомним, что 1 сентября в школу пойдут более 93 тысяч детей. В столице в этот день откроется восемь новых учебных заведений. Самое крупное заведение появится на Мичуринском проспекте: эта школа будет рассчитана на 900 мест. Все здания здесь оборудованы лифтами, пандусами и тактильными указателями, так что в них вместе со всеми смогут учиться дети с ограниченными возможностями.

M24.ru уже писал о том, как изменится жизнь столичных школьников с нового учебного года - прочитать об этом можно здесь.

Сайты по теме

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать