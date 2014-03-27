Молодые ученые РАН должны становиться профессорами - Садовничий

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Ректор МГУ Виктор Садовничий высказался за то, чтобы науку развивало молодое поколение. На заседании Российской академии наук он заявил, что молодым ученым необходимо становиться профессорами, сообщает РИА Новости.

Кроме того, Садовничий призвал к тесной интеграции академии наук и университетов. "У нас есть два "крыла" - академия и университеты. Мы должны как можно теснее объединить усилия. Почему бы не пригласить молодых ученых на должность профессоров - на полставки, на четверть ставки… Пока мы будем стоять по разные стороны линии, мы не достигнем успеха", - заявил ректор МГУ.

По его словам, необходимо "со всей нашей мощью наброситься" на вопросы, которые нужны науке и образованию. "Я прочитал одну статью - 300 математиков, которые перевернули образование Америки. В этой статье перечисляются наши математики, уехавшие в США и перевернувшие там науку и образование. А если бы молодые у нас переворачивали науку? К этому надо стремиться", - добавил Садовничий.