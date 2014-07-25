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Общество

25 июля 2014, 11:49

Школьники снимут видео о любимых улицах и площадях Москвы

образование школьники видеоролики семейная и молодёжная политика конкурсные работы

Фото: m24.ru

Столичным школьники этим летом смогут попробовать себя в режиссуре. Им предложили принять снять видеоролики о любимых улицах и площадях Москвы, сообщает пресс-служба городского департамента образования. Конкурс "Окликни улицы Москвы" проводится до конца летних каникул - прием работ завершится 31 августа.

Учащимся предстоит не просто показать свои режиссерские и операторские умения, но и познакомиться с историей улиц столицы, а затем рассказать в своем ролике интересные факты о них.

Максимальная длительность конкурсной работы - семь минут. Организаторы отмечают, что до съемок потребуется тщательно продумать сценарий. Ролик обязательно должен включать в себя:

  • название команды (или имя и фамилию индивидуального участника), номер школы, класс, в котором учатся создатели ролика;
  • название улицы;
  • вступление;
  • историю улицы, рассказ о том, что представляет из себя улица сейчас;
  • творческая часть (здесь организаторы предлагают дать волю фантазии);
  • заключение.

Готовые видеоматериалы ребятам нужно будет разместить на файлообменниках ("Яндекс Диск", "Google Диск" на Mail.ru и так далее). Ссылку на видео-ролик с указанием улицы потребуется отправить на страничку конкурса через специальную форму.

Конкурс проходит в рамках школьной олимпиады "Музеи. Парки. Усадьбы", которая стартовала осенью 2013 года.

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