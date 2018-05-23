Москва онлайн и "TVoя Москва" покажут мастер-класс о разнице поколений

26 мая в ЦДК в рамках конкурса "TVоя Москва" состоится мастер-класс "Проблема отцов и детей в зеркале общества, культуры и медиа". Мастер-класс проведет Александр Рикель, бизнес-тренер компании Business Speech, кандидат психологических наук, заместитель декана факультета психологии МГУ, специалист в области психологии карьеры, организационной психологии и психологии межпоколенной коммуникации.
Зрители узнают:
- почему проблема отцов и детей вновь настолько интересна;
- почему бизнес-консультанты, политтехнологи, медиа-эксперты и специалисты по рекламе взахлеб рассуждают об особенностях поколений;
- что нового в проблеме отцов и детей видят социальные психологи, культурологи и социологи;
- как связано доверие к СМИ, отношение к телефидению и массовой культуре с принадлежностью к тому или иному поколению;
- что с этим все делать.
"TVоя Москва" – это современный живой проект, который меняется в соответствии с вызовами времени. В этом году изменился и вектор проекта. Теперь мастер-классы будут иметь исключительно практическое значение, а все полученные знания слушатели смогут применить в своей работе или учебе.
Профессиональные спикеры на мастер-классах помогут слушателям прокачать социальные и профессиональные навыки и правильно расставить приоритеты. В конкурсной части, помимо номинаций, посвященных телевидению, радио и интернету, появится также и номинация в области дизайна. Открытые мастер-классы будут проводиться по субботам в Центре документального кино в Музее Москвы.
Проект создан при финансовой поддержке столичного департамента СМИ и рекламы.