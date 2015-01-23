Депутаты Госдумы предлагают строить кампусы для вузов в Новой Москве

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Депутаты Госдумы выступили с предложением строить кампусы Новой Москве. Это поможет студентам тратить меньше времени на дорогу из общежития в университет, сообщает Агентство "Москва", ссылаясь на зампреда комитета Госдумы по образованию Михаила Берулаву.

В обмен на строительство вузы будут отдавать свою собственность в центре города. Письмо с таким предложением депутат направит в правительство Москвы.

"Перспективным направлением является создание новых комплексов в Новой Москве или на территории бывших промзон, строительство которых осуществлялось бы за счет бюджета Москвы. Однако при этом вуз должен освободить занимаемые площади в центре города и передать их в собственность Москвы", - объяснил Берулава.

По его словам, корпуса и социально-бытовая инфраструктура многих столичных вузов разбросаны по всему городу, а это создает неудобства для студентов. Большая часть из них тратит на дорогу по 2-3 часа в день. "У вузов появятся современные комплексы с единой инфраструктурой, как в лучших университетах Европы, США и Юго-Восточной Азии. Город в свою очередь получит в собственность площади в центре", - резюмировал Михаил Берулава.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в ближайшие два года власти планируют ввести в эксплуатацию новые корпуса вузов общей площадью 300 тысяч кв. метров. Например, новый кампус МИСиС в Коммунарке, а также научно-технический кластер МГУ на Воробьевых горах.

Напомним, на территории МГУ планируют возвести университетский кампус, который включит в себя научные корпуса, политехнический музей, школу для одаренных детей, общежития и другие объекты. Кроме того, там построят жилые дома, две школы и блок начальных классов на 1850 мест, пять детских садов на 825 мест, торгово-бытовой комплекс и паркинги.

Здесь будут проживать почти 20 тысячи человек (в том числе 5 тысяч студентов, аспирантов и преподавателей в общежитиях). Внутри территории создадут сеть пешеходных, велосипедных и автомобильных дорог и организуют движение наземного общественного транспорта.