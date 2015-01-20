Экзамены в четырех столичных вузах примут "чужие" преподаватели

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В рамках эксперимента экзамены в четырех московских вузах будут принимать преподаватели других заведений, сообщили M24.ru в пресс-службе Рособрнадзора.

"Эксперимент пройдет 22 января по 10 дисциплинам", - добавили в пресс-службе.

Как пояснили в ведомстве, всего в эксперименте примут участие 7 российских вузов, 4 из которых находятся в Москве. Это Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), Московский физико - технический институт (МФТИ), Российский новый университет (РосНОУ), Московский городской педагогический университет (МГПУ). В каждом вузе студенты будут сдавать только конкретные дисциплины, главным образом право, историю, математику, социологию и экономику.

Руководитель пресс-службы МФТИ Станислав Горячев сообщил M24.ru, что в Физтехе будут сдавать математику, физику и историю. "Были выбраны три случайные группы студентов 1-го, 2-го и 3-го курсов. Эти экзамены являются завершающими по данным предметам", - добавил Горячев.

По словам собеседника M24.ru, экзамен будут принимать преподаватели МФТИ, а также наблюдающие из других вузов, которые будут следить за ходом экзамена. Итоговую оценку поставят совместным решением.

Горячев пояснил, что в МФТИ подобный эксперимент не в новинку, так как некоторые студенты Физтеха сдают экзамены преподавателям, которые не проводили у них лекции и семинары.

Руководитель пресс-службы РосНОУ Александра Родионова рассказала M24.ru, что в университете будет вестись прямая трансляция экзаменов. "Студенты-первокурсники РосНОУ будут сдавать экзамены преподавателям не только своего, но и других вузов по истории, теории государства и права и по математическом анализу", - добавили в пресс-службе

Трансляция будет вестись на сайте университета

Напомним, ранее Рособрнадзор запретил прием студентов в 12 вузов из-за неисполнения предписаний, выданных по итогам проверок.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию Владимир Бурматов заявлял, что российские вузы незаконно подняли цены на обучение. По его словам, в некоторых образовательных учреждениях указывались цены в иностранной валюте или условных единицах. В вузах эту ситуацию назвали "временными проблемами".

Анатолий Федотов