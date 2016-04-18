В школах проведут всероссийский День Шекспира

Фото: ТАСС/Белоусов Виталий

Всероссийский День Шекспира пройдет в школах 25 апреля, сообщает ТАСС.

Цель мероприятия – напомнить о влиянии творчества драматурга на мировую культуру, заинтересовать школьников изучением наследия английского поэта и создать интерактивную платформу для диалога между преподавателями и учениками.

В рамках мероприятия учителям средних школ и педагогам музыкальных, художественных и языковых образовательных учреждений предлагают провести урок, посвященный жизни и творчеству Шекспира.

Затем учителя могут принять участие в открытом конкурсе учебных планов "шекспировских" уроков. Авторов трех лучших планов занятия ждет недельная поездка в Великобританию для знакомства с опытом преподавания в британских школах.

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"День Шекспира будет отмечаться по всему миру, однако нигде это не будет проходить с таким размахом и вниманием, как в России", – цитирует пресс-служба Минобрнауки директора Британского совета в России Майкла Берда.

День Шекспира пройдет в рамках Года языка и литературы Великобритании и России и включено в программу всероссийской "Шекспириады" – серии мероприятий, посвященной жизни и творчеству драматурга.

В этом году исполняется 452 года со дня рождения величайшего английского поэта и драматурга Уильяма Шекспира. Он создал более трех десятков пьес, свыше 150 сонетов, несколько поэм и эпитафии. Его пьесы переведены почти на все языки и ставятся чаще, чем произведения других драматургов. Среди наиболее популярных пьесы "Сон в летнюю ночь", "Венецианский купец", "Ромео и Джульетта", а в начале XVII века Шекспир создал трагедии "Гамлет", "Король Лир", "Отелло", "Макбет" и многие другие.