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Обучение для родивших студенток может стать бесплатным. Соответствующий законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Инициатива принадлежит Министерству образования и науки России – ведомство предлагает расширить перечень категорий граждан, которые имеют права перехода с контрактной на бюджетную форму обучения, добавив в список женщин, родивших ребенка в период обучения.
Ранее глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева предложила распространить практику создания детских групп при российских университетах. Детские сады уже действуют в 27 российских вузах.
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