Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Обучение для родивших студенток может стать бесплатным. Соответствующий законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Инициатива принадлежит Министерству образования и науки России – ведомство предлагает расширить перечень категорий граждан, которые имеют права перехода с контрактной на бюджетную форму обучения, добавив в список женщин, родивших ребенка в период обучения.

Ранее глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева предложила распространить практику создания детских групп при российских университетах. Детские сады уже действуют в 27 российских вузах.



С аналогичным предложением выступал и глава Минтруда РФ Максим Топилин. Он отметил, что благодаря таким нововведениям молодым матерям не придется водить ребенка в детский сад, поскольку за малышом присмотрят прямо в учебном заведении.







[URLEXTERNAL=http://pravila.m24.ru//site/SeeInstruction/155]Как правильно записать ребенка в детский сад[/URLEXTERNAL]