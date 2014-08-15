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Общество

15 августа 2014, 11:18

Утвержден перечень зарубежных вузов, дипломы которых признаются в РФ

образование вузы дипломы университеты

Фото: ИТАР-ТАСС

Министерство образования и науки утвердило перечень иностранных университетов, документы из которых признаются на территории России. Соответствующее постановление опубликовано на портале правительства.

В обновленный перечень вошли вузы, которые одновременно входят или входили в первые 300 позиций рейтинга университетов мира, всемирного рейтинга университетов и рейтинга университетов мира по версии The Times.

Уточнить, какие вузы вошли в список, можно на интерактивной карте мира, размещенной на портале Национального информационного центра. Полный список заведений можно увидеть здесь.

При этом в перечень не попали, например, Китай и ЮАР – с этими странами уже подписаны соглашения о взаимном признании документов об образовании и ученых степенях.

Как отмечают в правительстве, признание дипломов ведущих вузов будет способствовать привлечению к работе в России высококвалифицированных специалистов.

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