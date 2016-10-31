Оборонные предприятия России подключат к собственному Интернету

Фото: m24.ru/Александр Лесных

Предприятия оборонно-промышленного комплекса России перейдут на свой собственный Интернет, передают "Известия". Проект получил название "Система защищенной связи".

Разработкой собственной зашифрованной сети для военных занимаются "Объединенная приборостроительная корпорация" и АО "Воентелеком". Окончание работы над проектом запланировано на конец следующего года.

Работать в новой сети смогут только компьютеры под управлением операционных систем Astra Linux и МСВС (мобильная система вооруженных сил). Уточняется, что в целях безопасности СЗС изолируют от глобальной сети Интернет.



Благодаря новой сети специалисты оборонных предприятий смогут обмениваться различной информацией, начиная от приказов и чертежей изделий, заканчивая мультимедийными данными вроде видео с испытаний опытных образцов вооружения.

Ранее сообщалось, что ученые из Объединенной приборостроительной корпорации (ОПК) разработали оружие, основанное на новых физических принципах. Оно не содержит "снарядов" в традиционном понимании и использует направленную энергию для нейтрализации приборов, установленных в технике предполагаемого противника.