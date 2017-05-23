Разведывательно-ударный комплекс "Вихрь"

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Разведывательно-ударный наземный робототехнический комплекс "Вихрь" предназначен для повышения боевых возможностей подразделений, снижения потерь среди личного состава в бою, защиты важных объектов, а также выполнения специальных задач. Вооружение комплекса может применяться для наземных и воздушных целей.

Основными инициаторами разработки комплекса "Вихрь" на базе БМП-3 стали Главный научно-исследовательский испытательный центр робототехники Минобороны РФ, севастопольский научно-технический центр "Импульс-2" и всероссийский научно-исследовательский институт "Сигнал" в Коврове.

Тактико-технические характеристики:

масса комплекса – 14,7 тонны,

масса полезной нагрузки – 4 тонны,

габариты – 6700 х 3300 х 2450 миллиметров,

запас хода – 600 километров,

дальность управления по защищенному каналу связи – до 10 километров,

максимальная скорость по суше и на плаву – 60 и 10 километров в час.

Вооружение – 30-миллиметровая автоматическая пушка 2А72 (50 снарядов), спаренные 7,62 миллиметров пулемет ПКТМ (2000 патронов), ПТРК "Корнет-М" (6 ПТУР).

В состав РТК входят:



базовое шасси БМП-3 роботизированное,

боевой модуль АБМ-БСМ-30,

винтокрылый беспилотный летательный аппарат (БЛА) "Часовой" (квадрокоптер) – 4 штуки,

мобильная роботизированная платформа МРП-100 (300) для выполнения спецопераций, система связи и управления.

В состав боевого расчета комплекса входят два человека – командир расчета и оператор. Для расширения боевых возможностей "Вихря" предусмотрено управление движением механиком-водителем.