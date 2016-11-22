Безумная любовь к опере: "Фицкарральдо" Вернера Херцога покажут в Центре МАРС

Голос Карузо, перуанские индейцы, опасные путешествия по воде и борьба со стихией

Дата: 23 ноября в 19:30.

Место: Центр МАРС (Пушкарев переулок, 5).

Кадр из фильма "Фицкарральдо"

Ради чего идти: безумный фанат оперы Брайан Фицджеральд, или Фицкарральдо на латиноамериканский манер, хочет построить театр в перуанской сельве и привезти туда своего любимого Энрике Карузо. Ради своей мечты он будет подвергать себя и других большому риску, пытаясь заработать необходимые для строительства деньги на добыче каучука.

Основанный на реальных событиях "Фицкарральдо" принес Вернеру Херцогу приз Каннского кинофестиваля в 1982 году. В то же время режиссер подвергся многочисленными критическим замечаниям – его осуждали за излишнее ситремление к натуралистичности и пренебрежение человеческими жизнями на съемках.

Что еще: "Фицкарральдо" откроет новый цикл киноклуба MARS CINEMA SPACE – совместного проекта Центра Марс и Московской школы кино, – посвященный немецкой "новой волне". О специфике этого течения будут рассказывать кураторы цикла Татьяна Колядко и Ольга Смирнова на основе программных картин главных режиссеров этого течения — Вернера Херцога, Райнера Вернера Фассбиндера и Вима Вендерса.

Цена: бесплатно по регистрации.