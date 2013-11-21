В центре Москвы найден клад

Фото: ИТАР-ТАСС

Уникальный вещевой клад был найден в Столовом переулке. Как сообщает пресс-служба Мосгорнаследия, во время раскопок на территории "Арбатского частного дома" археологи обнаружили оклады икон, крест-мощевик, орнаментированные чайные и столовые ложки, рукояти ножей и другие предметы.

По предварительной оценке реставраторов, все бытовые предметы сделаны в особой технике с использованием покрытия из благородных металлов. Помимо вещей, на объекте были найдены остатки фундамента западной части здания, которая использовалась в качестве конюшни, погреба и сарая.

Напомним, несколько месяцев назад в доме демонтировали два этажа, которые незаконно надстроил прошлый владелец.

"Арбатский частный дом" был построен в конце XVIII – начале XIX века архитектором Ильей Быковцевым, с 1787 года дом принадлежал князьям Голицыным.



Здание является объектом культурного наследия.