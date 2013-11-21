Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 ноября 2013, 14:55

Культура

В центре Москвы найден клад

Фото: ИТАР-ТАСС

Уникальный вещевой клад был найден в Столовом переулке. Как сообщает пресс-служба Мосгорнаследия, во время раскопок на территории "Арбатского частного дома" археологи обнаружили оклады икон, крест-мощевик, орнаментированные чайные и столовые ложки, рукояти ножей и другие предметы.

По предварительной оценке реставраторов, все бытовые предметы сделаны в особой технике с использованием покрытия из благородных металлов. Помимо вещей, на объекте были найдены остатки фундамента западной части здания, которая использовалась в качестве конюшни, погреба и сарая.

Напомним, несколько месяцев назад в доме демонтировали два этажа, которые незаконно надстроил прошлый владелец.

"Арбатский частный дом" был построен в конце XVIII – начале XIX века архитектором Ильей Быковцевым, с 1787 года дом принадлежал князьям Голицыным.

Здание является объектом культурного наследия.

объекты культурного наследия культурное наследие строительство и реконструкция

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика