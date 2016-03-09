Здание Курчатовского центра культуры признали памятником архитектуры

Фото: пресс-служба Мосгорнаследия

Курчатовский центр культуры Национального исследовательского центра "Курчатовский институт", включен в перечень выявленных объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, сообщает пресс-служба Мосгорнаследия.

Здание центра, расположенное по адресу: улица Рогова, дом 1 был построен в 1949 году и официально открыт годом позже. Его проектировкой занимался Академстройпроект АН СССР, которым руководил известный архитектор Алексей Викторович Щусев.

Как отмечается, характерный для архитектуры 1940–1950 годов образец дома культуры играет значительную роль в формировании композиционной структуры улицы Рогова и квартала в целом.

Фото: пресс-служба Мосгорнаследия

Само здание сохранилось в первоначальном виде. Интерьеры здания, в частности, лепной декор, люстры и другие элементы оформления и даже разбитый вокруг сквер, также сохранились и дошли до наших дней без изменения.

В настоящее время в концертном зале центра проходят музыкальные концерты, фестивали и театральные спектакли, работает библиотека с читальным залом. Количество книг превышает 76000 томов. Также в центре работает большое количество разнообразных кружков и коллективов для взрослых и детей.