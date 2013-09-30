Форма поиска по сайту

30 сентября 2013, 16:55

Культура

Вдова Джона Леннона Йоко Оно выпустила 15-й по счету альбом

Фото: yopob.com

Японская авангардная художница и певица Йоко Оно выпустила 15-й по счету студийный альбом Take Me to the Land of Hell. Также это третья пластинка группы Plastic Ono Band, в которую входит Йоко Оно, ее сын Шон Леннон, а также Кейго Cornelius Ойямада и Йука Хонда.

Помимо самой Оно и Леннона в записи альбома приняли участие более 30 музыкантов: Lenny Kravitz, Yuka C Honda, Keigo Cornelius Oyamada, Hirotaka Shimm” Shimizu, Yuko Araki, Nels Cline, Questlove, Ad-Rock & Mike D, Michael Leonhart, Bill Dobrow, Jared Samuel, Shahzad Ismaily и другие.

"Мой новый альбом вышел в совершенно новое для меня время. Он включает в себя множество идей, которые я хотела реализовать в последние несколько лет", - сообщила на официальной странице пластинки Йоко Оно.

Осенью 2012 года Леннон сообщил, что начал работу над новым альбомом, который будет приурочен к 80-летию его матери.

В июне 2013 года композицию Moonbeams могли бесплатно скачать те, кто сделал предзаказ пластинки. Начиная с августа каждый понедельник добавлялся новый трек, который также можно было бесплатно скачать. Всего же в альбом входит 12 композиций.

Take Me to the Land of Hell можно скачать на сайте лейбла Chimera Music.

