Мариинский театр вошел в тройку лучших театров мира

Фото: facebook.com/mariinsky.theatre

Англоязычный музыкальный портал Bachtrack опубликовал сетку рейтингов 2016 года. Мариинский театр занял вторую строчку в списке лучших оперных домов. Также в соответствующих категориях – "Самое востребованное сопрано", "Самое востребованное меццо-сопрано" – фигурируют россиянки Ирина Лунгу и Екатерина Губанова.

В списке самых исполняемых современных композиторов первую строчку занимает Арво Пярт, за ним идет американец Джон Уильямс, автор множества партитур к голливудским кинокартинам. Замыкает тройку Джон Адамс, обладатель Пулитцеровской премии 2003 года. Все три автора представлены в рейтинге наиболее часто звучащей актуальной музыки. По версии Bachtrack, Nunc dimittis Пярта для смешанного хора a capella исполняется чаще всего. Произведение было заказано хором собора Святой Марии в Эдинбурге. Первым исполнением продирижировал Мэтью Оуэнс. "Серебряная" позиция у музыки из "Звездных войн" Уильямса, "бронзовая" – вновь у Пярта.

Десятку самых успешных оперных домов открывает Венгерский государственный оперный театр, за ним Мариинский театр. Первые строчки у вокалистов занимают сопрано Алжбета Полачкова (Чехия), меццо-сопрано Клементин Марген (Франция), выходец из Южной Африки контратенор Клинт ван дер Линде, тенор Ярослав Бржезина (Чехия). На лидирующих позициях у баритонов и басов расположились Пласидо Доминго и Роберто Тальявини соответственно.