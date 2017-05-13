Болгарский участник Евровидения–2017 пообещал разбить награду в Москве

Фото: ТАСС/Zuma/Str

Уроженец России Кристиан Костов, представляющий Болгарию на песенном конкурсе Евровидение–2017, пообещал в случае победы разбить свою награду в Москве. Видео с обещанием опубликовано на YouTube.

Участник конкурса заявил, что очень скучает по Красной площади и московской квартире с видом на МГУ. После возвращения он пообещал устроить фан-встречу, приехать в столицу и разбить "Хрустальный микрофон", записав это на видео.

16-летний Кристиан Костов родился в Москве. По национальности он наполовину болгарин, наполовину – казах. Его музыкальная карьера началась с участия в одном из российских музыкальных телешоу. Он дошел до финала под руководством победителя "Евровидения-2008" Димы Билана.

Ранее сообщалось, что Костов, как и не допущенная на территорию Украины российская участница Юлия Самойлова, ранее выступал в Крыму. Однако в Службе безопасности Украины заявили, что исполнитель не нарушил законов страны.

Евровидение–2017 проходит в Киеве. Финал конкурса состоится 13 мая.