Анна Нетребко стала обладательницей оперного "Оскара"

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

Певица Анна Нетребко и Детский музыкальный театр имени Натальи Сац стали лауреатами самой престижной премии в области оперной музыки Opera Awards. Имена победителей этого года опубликованы на сайте премии.

Церемония вручения премий состоялась в лондонском театре Coliseum 7 мая. Победителей определили в 17 номинациях. Нетребко получила премию как лучшая оперная певица.

Детский музыкальный театр имени Натальи Сац получил приз "За просветительскую деятельность". За наградой на сцену театра поднялся художественный руководитель театра Георгий Исаакян. В благодарственной речи он отметил, что русская опера сегодня остается одной из важнейших составляющих европейской карты музыкального театра.

"Оперы Модеста Мусоргского, Петра Ильича Чайковского, Сергея Прокофьева, Дмитрия Шостаковича не сходят с афиш крупнейших театров континента, а российские певцы, музыканты, дирижеры и режиссеры входят в мировую элиту этого вида искусства", – цитируют Исаакяна РИА Новости.

Также среди номинантов на престижную награду в номинации "Режиссура" был представлен художественный руководитель Гоголь-центра Кирилл Серебренников, однако приз получил немецкий режиссер Кристоф Лой.