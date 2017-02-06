Названы лауреаты премии Гильдии режиссеров США

Фото: dga.org

Автор фильма "Ла-Ла Ленд" Дэмьен Шазелл удостоился премии Гильдии режиссеров США в самой престижной номинации – за достижения в области кино. Об этом сообщается на сайте премии.

69-я церемония награждения премии прошла 4 февраля в Лос-Анджелесе. Шазелл впервые был номинирован на премию DGA. Его соперниками оказались Барри Дженкинс ("Лунный свет"), канадец Дени Вильнев ("Прибытие"), Кеннет Лонерган ("Манчестер у моря") и Гарт Дэвис ("Лев"). Гарт Дэвис также получил премию – в номинации "Режиссерский дебют". За достижения в области документалистики был награжден Эзра Эдельман (фильм "О. Джей.: Сделано в Америке".

Кроме того, премию получили режиссеры Мигель Сапочник (за сериал HBO "Игра престолов"), Бекки Мартин (за сериал HBO "Инаугурация"). В категории "Телефильмы и мини-сериалы" премию получил Стивен Заиллян (сериал HBO "Пляж"). В категории регулярных телешоу был отмечен режиссер Saturday Night Live (телеканал NBC) Дон Рой Кинг, в категории спецпроектов на телевидении – Гленн Вайсс, режиссер трансляции вручения премии "Тони".

Награды Гильдии режиссеров Directors Guild Awards (DGA) считаются репетицией вручения премии "Оскар". Распределение сил на DGA позволяет прогнозировать исход борьбы за премию американских киноакадемиков, которая состоится 26 февраля.

24 января мюзикл Шазелла "Ла-Ла Ленд" стал лидером по числу номинаций на "Оскар". Картина представлена в 13 категориях, дважды – за лучшую песню.

Ранее в январе фильм Шазелла получил семь "Золотых глобусов", 11 номинаций на BAFTA, а также стал фильмом года по мнению Гильдии лондонских кинокритиков.