Нормативы Москвы: как сдать нормы ГТО

Фото: m24.ru/Антон Великжанин

В последнее десятилетие "писком" столичной моды стал здоровый образ жизни. В обиход вернулась, казалось бы, давно забытая аббревиатура ГТО – "Готов к труду и обороне". Какие нормы нужно сдать, чтобы получить заветный значок ГТО – в материале m24.ru.

В настоящее время нормы ГТО в тестовом режиме (без выдачи удостоверения и значка) сдали уже более полутора миллионов москвичей. С 2016 года все образовательные организации столицы будут проходить тестирование ГТО.

Бег

Первая норма ГТО, которую предстоит сдавать всем желающим стать отличниками физической подготовки. Мужчинам в возрасте до 40 лет предстоит пробежать три километра, а женщинам и более возрастным представителям сильного пола – два километра.

Что касается людей пенсионного возраста, то для них предусмотрена возможность заменить бег скандинавской ходьбой.

Подтягивания

Здесь действуют примерно те же правила, что и для бега. Мужчины подтягиваются на высокой перекладине, женщины – лежа на низкой перекладине.

Для пенсионеров подтягивания заменили подниманием туловища из положения лежа.

Подтягивания являются одним из самых тяжелых упражнений, поэтому пенсионеров избавили от необходимости сдавать их в комплексе с другими нормами ГТО.

Плавание

Последняя из норм ГТО. Она отличается от других тем, что ее сдают все – на 50 метров плавают все, кроме пенсионеров. Людям пожилого возраста необходимо проплыть всего 25 метров.

Стоит отметить, что программа физкультурной подготовки населения существовала в Советском Союзе с 1931 по 1991 год. Целых 60 лет носить на груди значок отличия ГТО было заветной целью множества молодых людей.

В прошлом году систему ГТО возродили.