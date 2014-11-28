Врачи сохранили ноги попавшей под трамвай школьнице

Врачи сохранили ноги попавшей под трамвай девушке

Врачи сохранили ноги 15-летней девочке, пострадавшей в результате наезда трамвая. Ребенок сможет ходить, сообщил заведующий отделением травматологии детской городской клинической больницы №13 им. Н.Ф.Филатова Николай Тарасов.

"Сейчас состояние девочки пока тяжелое, но стабильное. Мы рассчитываем, что в скором времени она будет переведена из реанимации в отделение", – передает слова Филатова Агентство "Москва". Врач уточнил, что решение о сохранении ног было самым сложным и было принято после консилиума ряда специалистов.

"Учитывая то, что микрохирургическая служба по восстановлению сосудов находится только у нас, доктора Тушинской больницы, куда сначала поступил ребенок, быстро созвонились с нашей администрацией, и девочка была доставлена сюда. Шансы, что все закончится трагически, были. Это небанальная ситуация – полностью пересечены сосудисто-нервные образования, размозжены нервы, мышцы в этой зоне", – отметил Филатов.

Напомним, несчастный случай произошел утром 26 ноября на Таллинской улице, когда девочка пыталась перебежать дорогу. В результате инцидента ей отрезало обе ноги. Полиция уже возбудила уголовное дело и продолжает восстанавливать картину происшествия. Специалисты Мосгортранса также принимают участие в расследовании.

По словам руководителя пресс-службы "Мосгортранса" Марии Рыбкиной, девушка переходила проезжую часть в плотный поток машин, находившийся на пешеходном переходе, что является нарушением правил дорожного движения.

Она оказалась на выделенном участке трамвайных путей, не убедившись в отсутствии трамвая слева. Вероятно, поток транспорта на дороге помешал девушке правильно оценить ситуацию, а водителю трамвая – заметить приближающего пешехода.

Добавим, что в субботу в силу вступает постановление правительства об изменениях в ПДД. В частности, теперь понятие пешеходный переход будет распространяться, в том числе и на место пересечения им трамвайных путей.