Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 марта 2013, 12:18

Общество

Более 250 нелегальных мигрантов задержали в ходе рейда в СЗАО

Фото: petrovka38.ru

Более 250 нелегальных мигрантов были задержаны в ходе рейда в Северо-Западном административном округе столицы. 35 из них будут выдворены за пределы России.

Рейд прошел 20 марта на территории столичных районов Хорошево-Мневники и Митино. Полицейские проверяли общежития, сообщает пресс-служба главка столичной полиции.

В результате проверки были задержаны 262 человека.

Полицейские составили 101 протокол за различные административные правонарушения, из них 56 - за нарушение правил пребывания на территории России. 35 нелегалов будут выдворены за пределы страны.

Напомним, накануне почти 80 нелегальных мигрантов были задержаны в ходе двух других рейдов.

Сайты по теме


нелегальные мигранты

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика