Более 250 нелегальных мигрантов задержали в ходе рейда в СЗАО

Фото: petrovka38.ru

Более 250 нелегальных мигрантов были задержаны в ходе рейда в Северо-Западном административном округе столицы. 35 из них будут выдворены за пределы России.

Рейд прошел 20 марта на территории столичных районов Хорошево-Мневники и Митино. Полицейские проверяли общежития, сообщает пресс-служба главка столичной полиции.

В результате проверки были задержаны 262 человека.

Полицейские составили 101 протокол за различные административные правонарушения, из них 56 - за нарушение правил пребывания на территории России. 35 нелегалов будут выдворены за пределы страны.

Напомним, накануне почти 80 нелегальных мигрантов были задержаны в ходе двух других рейдов.