21 августа 2015, 10:18

Экономика

Нефть марки Brent подешевела на бирже до 46 долларов

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Стоимость нефти марки Brent в ходе торгов на Лондонской бирже ICE опустилась до 46 долларов за баррель, следует из данных биржи.

Таким образом, цена на "черное золото" достигла минимальных отметок за последние несколько лет. Однако упав до отметки в 46 долларов примерно в 8.30 утра, Brent так и не пробил этот уровень. На 10.17 мск стоимость одного барреля нефти составляет 46,33 долларов.

Напомним, официальный курс доллара на 21 августа составляет 66,96 рубля, евро – 74,47 рубля.

