Падение рубля: что будет с курсом в ближайшие месяцы

Только за первую неделю августа основные иностранные валюты добавили почти по 4 рубля, и евро вплотную приблизился к отметке в 70 рублей, чего не было с марта этого года. Экономический обозреватель m24.ru Константин Цыганков разбирается, почему рубль так стремительно падает и как долго может продолжаться падение.

Угадайте с трех раз, какой вопрос последнюю неделю мне задают чаще всего, каждый день по несколько раз? Конечно же: "Костя, а что будет с рублем?" Позволю себе сразу ответить на него: рубль будет падать. Вот о глубине его падения ответить будет сложнее, поэтому перед тем, как давать конкретные прогнозы, я позволю себе немного высококачественной аналитики. Итак, давайте определимся с тем, почему падает рубль. Я назову четыре главные и хорошо вам известные причины.

Во-первых, цена на нефть падает с июня прошлого года, с 115 долларов за баррель до 50 долларов и ниже. В это же время началось падение нашей национальной валюты. Как только нефть немного корректировалась и переходила в рост, рубль отыгрывал это движение. Так что если кто-то начинает вам рассказывать, что наша страна избавляется от нефтяного проклятия и курс рубля уже больше не завязан на нефти, не верьте этим людям.

Еще разок уточним, почему снижается цена нефти: потому что объем запасов нефти и нефтепродуктов в мире бьет все рекорды. В США запасы на самом максимальном уровне за 80 лет: по данным Администрации энергетической информации США, в стране заполнено свыше 70 процентов нефтехранилищ. В Европе коммерческие нефтехранилища заполнены более чем на 90 процентов, в Южной Корее, ЮАР и Японии – на 80 процентов. Чем больше товара на рынке, чем выше его предложение – тем меньше цена. Это простейший закон экономики. Дополнительное давление оказывает ситуация вокруг Ирана: если с этой ближневосточной страны будут сняты санкции, то на рынке будет еще больше нефти.

Насколько может еще снизиться нефть? Цель для движения – повторение минимальных значений 2008 года – а это ниже 40 долларов за баррель.

Во-вторых, доллар сейчас самая сильная валюта в мире. Ну хорошо, одна из самых сильных. Данный график отражает индекс доллара – индикатор, который показывает отношение американской национальной валюты к корзине из шести основных мировых валют. Индекс начал стремительно расти летом прошлого года и сейчас находится на почти максимальных годовых значениях. Растет он на фоне хороших макроэкономических данных в США, где очевиден тренд на рост ВВП и снижение уровня безработицы.

В-третьих, ЦБ РФ последние несколько месяцев скупал американскую валюту для пополнения международных запасов, еще сильнее толкая курс рубля вниз. В июле они временно приостановили эту порочную практику. Но лишь для того, чтобы снизить ключевую процентную ставку на 50 базисных пунктов – до 11 процентов. А это было уже пятое снижение ставки ЦБ – и каждый раз рубль реагировал одинаково. Падал.

Ну и разумеется, в качестве четвертого пункта назовем банальные причины: слабая, завязанная на сырье и импортной продукции (средства производства и комплектующие) экономика, санкции, которые закрыли в страну дорогу для иностранного капитала и отсутствие структурных реформ для решения этих проблем. Еще, правда, по поводу причины любят говорить о замедлении экономики КНР, о лопнувшем пузыре на фондовом рынке Поднебесной и т.д. Но это, друзья мои, факторы косвенные. Как и ситуация в Греции – опыт показал, что нашей стране эти экономические истории глубоко безразличны.

Куда же дальше, как в итоге будет вести себя рубль?

Отечественная валюта продолжит снижение. После того как рубль пробил отметку 64 за доллар, цель для дальнейшего движения – 65,50. Если нефть не начнет корректироваться или на рынке не появятся позитивные идеи, то открывается дорога и на 70. С евро ситуация более плавная – 75 рублей. В ходе движения к этим уровням обязательно будут коррекции – и ЦБ будет вмешиваться, да и нефть время от времени будет пытаться вернуться к отметкам в 50 долларов за баррель.

Когда? Вы же помните, что август для нашей страны традиционно проклятый месяц, поэтому к концу лета или в сентябре доллар и евро либо достигнут поставленных целей, либо останутся на текущих в ожидании нового импульса. Никаких, и я хотел бы это подчеркнуть, фундаментальных причин для роста рубля (меньше 60 за доллар и 65 за евро) я сейчас не вижу.

Как я уже говорил выше, единственное, что возможно, – так это небольшие коррекции, но они чисто технические. И если у вас скоро отпуск в стране, где в качестве валюты доллары или евро, то либо ждите этих коррекций и бегите в обменник, либо смиритесь с тем, что вряд ли успеете обыграть валютный рынок и покупайте сейчас.