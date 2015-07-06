Официальный курс доллара вырос до 56,41 рубля, евро – 62,42 рубля

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Центробанк повысил официальные курсы доллара и евро на вторник, 7 июля, сообщается на сайте регулятора.

Доллар подорожал на 81 копейку – до 56,41 рубля. Евро вырос на 68 копеек – до 62,42 рубля.

Отметим также, что цена августовских фьючерсов на нефть Brent упала на лондонской бирже ICE на 1,055 процента. Теперь она стоит 59,69 доллара за баррель. Эксперты связывают это с ожиданиями выхода Греции из еврозоны.

Напомним, Греция не сделала выплат по очередному траншу кредита Международного валютного фонда и допустила тем самым технический дефолт. Международную программу финансовой помощи заморозили.

Правительство страны решило провести референдум, на котором греки должны были высказать свое мнение о будущем страны – согласиться ли на меры жесткой экономии в обмен на новые кредиты или наоборот. В минувшее воскресенье в Греции прошел референдум, где более 60 процентов проголосовавших сказали "нет" требованиям европейских кредиторов о жесткой экономии, а 39 процентов согласились на них.

6 июля глава греческого Минфина Янис Варуфакис подал в отставку.