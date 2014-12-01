Кто и как спекулирует на курсе рубля

Официальный курс доллара на вторник вырос до 51,81 рублей

1 декабря рубль по отношению к доллару потерял почти 2,5 пункта. Экономический обозреватель M24.ru Константин Цыганков разбирается, с чем это связано и чего ждать в ближайшее время.

Российский рубль в первый день зимы получил самый настоящий удар под дых! Что это такое, спрашивают меня как далекие от экономики люди, так и участники финансового рынка. И тут, дабы немного остудить накал страстей, расскажу любимый анекдот всех финансистов ("баян" вот с такооооооой бородой): встречаются два экономиста, и один другому говорит: "Брат, ты понимаешь, что происходит?". Второй ему отвечает: "Так, бери ручку, бумагу и записывай, я тебе сейчас все объясню". Первый ему и отвечает: "Так, тихо-тихо, объяснить я и сам все могу, я тебя спросил, понимаешь ли ты, что происходит"?

В первый день зимы рубль продолжил ослабевать по отношению к иностранным валютам по тем же самым причинам, что и в конце ноября: решение ОПЕК не снижать объемов добычи нефти стимулировало участников торгов скупать доллары и евро против рубля. Вот только доллары эти сейчас предложить никто не может, вот же засада! Дело в том, что экспортеры перестали продавать свои доллары, налоговый период кончился, поэтому торги на бирже шли минимальными объемами. Те, кто верил в рост рубля, на последней неделе ноября "переворачивались" и ставили на его рост. Остальные же доллары и евро уже скупили. Когда на рынке объем минимален, но при этом рынок единогласный, происходят вот такие движения. Так что можно часть вины за рост курса свалить на спекулянтов.

Если это было слишком сложно, поясню. В четверг, 27 ноября, многие игроки рынка ставили на то, что ОПЕК примет решение в пользу России. Те, кто думал иначе, покупали доллары и евро, ожидая их дальнейшего роста. Покупали они остатки запасов, выброшенных на рынок экспортерами, которым нужная была отечественная валюта (прибыль получают в долларах, а налоги платят в рублях). ОПЕК принимает решение, нефть идет вниз, рубль следом за ней. И те ребята, которые верили в рост рубля, теряют деньги (таковы законы биржевых инструментов).

Добавлю, что такие движение импульсивны – как полет пули, они очень сильные в самом начале, но потом постепенно затихают - импульс не может быть бесконечным. Нужна новая идея, от которой можно оттолкнуться. В пятницу нефть так вообще ушла ниже 70 долларов за баррель, но рубль как-то не успел среагировать, пришлось отыгрываться в понедельник, 1 декабря, даром что в этот день нефть снова поднялась выше 70.

О том, что движения валюты в первый день зимы носят спекулятивный характер, говорят и объемы рынка – в начале рабочего дня они были в 2-3 раза меньше обычных. Нет валюты на рынке – остались только игроки и спекулянты. Импортеры, которым за доллары покупать товары в декабре и январе, валюту уже купить успели. Ну и последним доказательством спекуляций на рынке становятся действия ЦБ, потому что у меня больше нет объяснений того, что где-то в 17:30 по Москве доллар на рубль откатился при резком повышении объемов торгов. Уж слишком это напоминает действия родного регулятора.

Ну и приведу статистику. Как сообщает пресс-служба Московской биржи, объем открытых позиций на срочном рынке по итогам ноября достиг рекорда – 1,09 трлн рублей (то есть столько рублей было куплено и продано на бирже), по сравнению с 475,7 млрд руб в ноябре 2013 г. При этом на денежную секцию биржи приходится 811,6 млрд руб, из которых 780 млрд – на валютную пару доллар-рубль. Вот чем занимаются люди на бирже. Не акциями Газпрома, Лукойла, НЛМК или других промышленных компаний, а именно валютными торгами.

Но даже если и так, факт остается фактом. При падающей нефти, санкциях и всех проблемах, которые никуда не уходят, рубль все так же останется под давлением. С одной стороны, конечно, если всех спекулянтов (то есть, в 90% случаев неработающих, или работающих исключительно на западных капиталистов горе-трейдеров, которым наплевать на благополучие Родины и без которых мир станет только лучше) "поставить к стенке", ну или хотя бы просто выкинуть пинком с рынка, рубль вполне вероятно сможет укрепиться.

Но все равно, он останется где-то в районе 48-50. И это, при такой нефти и санкциях – справедливо. Но пока они есть на рынке, доллар будет все так же идти к заветной цели в 55, и где-то, не доходя до нее, ЦБ будет бить этих людей по шапке, отгоняя от этого значения. Учтите это, если собираетесь покупать доллары или евро для отпуска. Лучше купить лиры и летите в Стамбул, кушать кебабы. Правда лиры придется покупать за доллары. Остается только лететь в Сочи, кататься на лыжах. Sad but true.

