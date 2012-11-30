1 декабря на Проспекте мира появится реверсивная полоса

Фото: gucodd.ru

Реверсивное движение на проспекте Мира будет запущено с 1 декабря. Управлять трафиком на участке от Садового кольца до ТТК будет автоматизированная система.

Движение будет менять направление в зависимости от загруженности дороги. Для этого над средними полосами установлены специальные светофоры, работающие в режимах: "Движение запрещено", "Движение в сторону области" и "Движение в сторону центра".

Так, в утренние часы проезд будет организован в сторону центра, а во второй половине дня – в сторону области. Это позволит частично уменьшить количество пробок, сообщает Центр организации дорожного движения столицы.

Реверсивная полоса на проспекте Мира также снабжена уникальной системой подачи сигнала, которая разрешает левый поворот и разворот. Благодаря этому удалось сохранить поворот с трассы на Грохольский переулок. Водители, двигающиеся из области в центр, могут свернуть сразу на этот переулок, не проезжая в центр города. Таким образом, удастся не снижать доступность расположенных здесь НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, префектуры СВАО и других инфраструктурных объектов.

На участке магистрали также установлены управляемые дорожные знаки (движение по полосам). Когда реверсивная полоса работает из области в центр, левый поворот организован с реверсивной полосы. В остальное время левый поворот будет организован из полосы, соседствующей правее реверсивной.

На сегодня вся работа по организации реверсивного движения завершена - нанесена дорожная разметка, установлены светофоры и запущена автоматизированная система управления, сообщает информационный центр правительства Москвы.

Отметим, что в настоящее время в столице реверсивное движение организовано на пяти участках: Волгоградском проспекте, шоссе Энтузиастов, Ярославском шоссе от МКАД до Северянинского путепровода, на Рязанском проспекте от улицы Академика Скрябина до Московской кольцевой автодороги и на Шереметьевской улице от ТТК до Калибровского путепровода.

Кроме того, прорабатывается возможность организации реверсивных полос для движения по Северо-Западному тоннелю, а также участку Волоколамского шоссе от Иваньковского шоссе до улицы Константина Царева.