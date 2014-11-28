Водителя автобуса уволили после жалоб на агрессивную езду

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Водителя автобуса уволили за агрессивную езду и нарушение правил дорожного движения, сообщает пресс-служба ГУП "Мосгортранс" со ссылкой на генерального директора учреждения Евгения Михайлова. Это произошло после того, как сразу несколько человек пожаловались на него на горячую линию.

"Один работник был уволен ‒ с разницей всего в несколько часов от автолюбителей поступило сразу две жалобы на его агрессивную езду и создание аварийных ситуаций на дороге. Мосгортранс и впредь продолжит уделять самое пристальное внимание качеству работы наземного городского транспорта", ‒ заявил Михайлов.

По его словам, проект, запущенный в начале октября, действительно показывает свою эффективность. "После его запуска количество нарушений правил дорожного движения водителями 6-го автобусного парка, на базе которого реализуется проект, резко снизилось. Вместе с тем, по каждому заявлению горожан мы провели тщательные проверки. В тех случаях, которые подтвердились, водители были привлечены к дисциплинарной ответственности", - рассказал Михайлов.

Он отметил, что за почти два месяца на горячую линию 8-800-7000-666 поступило около 100 сообщений о работе водителей маршрутных автобусов. Добавим также, что в 6-м автобусном парке, на маршрутах которого реализуется проект, работает более 500 водителей.

Напомним, в прошлом месяце москвичи получили возможность жаловаться на водителей общественного транспорта, нарушающих правила дорожного движения.

С 1 октября на наземном транспорте 6-го автобусного парка появились специальные наклейки с номером телефона, позвонив на который, можно сообщить о случаях нарушения ПДД или создания аварийных ситуаций водителями маршрутных автобусов.

Всего же пилотный проект, который продлится до конца этого года, затронет 300 автобусов на 38 маршрутах. Услугами общественного транспорта на этих направлениях по будням пользуются до 200 тысяч жителей столицы.