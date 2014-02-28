Новые "выделенки" в этом году появятся на шести столичных магистралях

До конца года в Москве откроют 6 новых выделенных полос

Новые выделенные полосы в этом году появятся на шести столичных магистралях.

Как сообщил на оперативном совещании в правительстве Москвы заммэра, глава департамента транспорта Максим Ликсутов, новые "выделенки" будут организованы на Варшавском и Ленинградском шоссе, Волгоградском и Рязанском проспектах, а также на Большой Черкизовской улице и улице Большие Каменщики.

Ликсутов отметил, что за время существования выделенных полос в Москве средняя скорость наземного общественного транспорта увеличилась на 15 процентов.

"Ежедневно по выделенным полосам общественный транспорт перевозит 1,27 миллиона человек", - добавил заммэра.

По его словам, столичный наземный транспорт перевозит 5,8 миллиона пассажиров в сутки. При этом автобусы перевозят в 37 раз больше пассажиров, чем личные автомобили, подчеркнул Ликсутов.

Ранее сообщалось, что до конца этого года в Москве будет обустроено еще 58 километров выделенных полос.

В прошлом году в Москве было введено более 40 километров "выделенок", а их общая протяженность сейчас составляет 200 километров.