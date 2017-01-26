Автобус нового поколения вышел на маршрут в Подмосковье

Фото: Пресс-служба "Мострансавто"

Первый в России автобус нового поколения МАЗ-231062 вышел на междугородний маршрут в Подмосковье, сообщает пресс-служба "Мострансавто".

Автобус будет ездить по маршруту № 330 "Зарайск – м. Котельники". Протяженность этого направления составляет около 153 километров, также здесь всегда высокий пассажиропоток – в среднем около 800 человек в день.

Этот маршрут был выбран не случайно, специалисты хотят проверить работу транспорта в напряженных эксплуатационных условиях. Испытания МАЗ-231062 продлятся около шести месяцев.

Новый автобус был изготовлен на Минском автомобильном заводе. Он оснащен двигателем Mercedes-Benz, который соответствует экологическому стандарту EURO-5 и экономит до 30 процентов топлива. Тормоза автобуса имеют антипробуксовочную и антиблокировочную систему.

В салоне автобуса могут свободно разместиться 80 пассажиров, 50 из них – в комфортабельных эргономичных креслах. Также установлены кондиционер и современная видео-система.

Кроме того, в начале 2017 года на маршрут в Коломне выйдет еще один новый автобус ЛиАЗ "Круиз".

По словам гендиректора "Мострансавто" Александра Зайцева, эта модель имеет похожие характеристики, что и МАЗ-231062, поэтому было принято решение протестировать транспорт в равных условиях. Если машины успешно пройдут испытания, то их запустят на междугородние и пригородные маршруты Подмосковья.