Онлайн-билеты начали продавать на автобусные маршруты в Подмосковье

Фото: ТАСС/YAY

Продажу электронных билетов на 36 маршрутов общественного транспорта открыл подмосковный перевозчик ГУП МО "Мострансавто". Купить билеты через сервис "ОднаКасса" можно на автобусы в Шатуре, Наро-Фоминске, Можайске, Дмитрове и Серпухове.

Пользователю нужно выбрать город отправления и город прибытия на главной странице сервиса, указать дату поездки, подходящий рейс и посадочное место в салоне. Билет оформляют на фамилию пассажира и отправляют на электронную почту. Если расписание автобусов изменится – пассажира об этом проинформируют.

Продажа билетов открывается за две недели до поездки и прекращается за 10 минут до отправления автобуса. Стоимость билета совпадает с тарифами перевозчика. Дополнительно сервис взимает сбор 30 рублей, при этом за один раз можно купить до пяти билетов. Оплачивать билет нужно банковской картой.

Сервис "ОднаКасса" предоставляет консультации о своей работе на сайте, а также по телефону 8(495)79-78-79-6 или электронной почте zabota@odnakassa.ru.