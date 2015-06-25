Новый автобусный маршрут запустили в столице

Фото: M24.ru/Александр Авилов

В Москве по просьбе жителей ввели новый автобусный маршрут №C6 "Юрловский проезд – Каргопольская улица", сообщается на сайте Мосгортранса.

Автобус будет следовать по Юрловскому проезду, улице Мусоргского, улице Декабристов, далее до метро "Отрадное", улице Хачатуряна и Каргопольской улице.

В обратном направлении маршрут немного другой: Каргопольская улица – улица Бестужевых – Северный бульвар – метро "Отрадное" – улица Декабристов – улица Мусоргского – Юрловский проезд.

Работать автобусы будут с 6.30 до 21.26. Как отметили в Мосгортрансе, маршрут ввели для улучшения транспортного обслуживания центра госуслуг района Отрадное.

"Мнения и пожелания посетителей центров госуслуг очень важны для нас. Это помогает улучшать транспортную доступность центров для жителей. А в некоторых случаях мы подыскиваем для центров госуслуг новые, удобные для заявителей помещения", – отметили в руководстве столичных центров госуслуг.

Напомним, в мае этого года по инициативе центра госуслуг и управы Люблино организовали ежедневный автобусный маршрут №С4. На нем стало проще добираться до центра "Мои документы" района Люблино.

Кроме того, по просьбе жителей центр госуслуг района Восточное Измайлово переехал в новое помещение по адресу: Измайловский проспект, д. 93, корп. 1.