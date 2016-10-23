Новые автостанции откроются в столице

Новые автостанции появятся в столице, передает телеканал "Москва 24". Автобусы будут отправляться по междугородним и международным маршрутам с 13 новых точек в городе.

Станции повысят безопасность поездки и составят конкуренцию нелегальным маршрутам в городе. Предприниматели, собирающие пассажиров в городских подворотнях их жизнь не страхуют, автобусы перевозчиков находятся не в лучшем состоянии.

Некоторых пассажиров такие условия не смущают. Они регулярно пользуются нелегальными маршрутами, не опасаясь за свою жизнь.

Между тем, на рейсах нелегального перевозчика Москва – Ереван только за год произошли две аварии. Первая случилась 3 ноября 2015 года, в ней из-за неисправности автобуса погибли девять человек. Второе ДТП произошло 14 октября 2016 и унесло жизни еще пятерых человек. По предварительной версии, водитель уснул за рулем.

Этот маршрут все еще можно найти в интернете. Стоимость проезда на нем составляет 2500 рублей, а место сбора объявляют иногда в день отправления.

В отличие от нелегалов, официальные перевозчики всегда заранее предупреждают о времени и о месте отправления. Это могут быть только городские автостанции либо международный вокзал "Южные ворота".

Добраться до него можно на маршрутке от метро "Братиславская", "Марьино", "Алма-Атинская", "Красногвардейская", "Царицыно" и "Выхино". Своих клиентов до "Южных ворот" могут довезти и сами перевозчики. Бесплатные шаттлы курсируют от Комсомольской площади, станции метро "Белорусская" и "Павелецкая".

Нелегальные перевозчики могут оформить лицензию, подав заявление в ГУП "Мосгортранс", указать название своего предприятия и маршрут. Как рассказал директор транспортной компании, которая недавно "вышла из тени", легализация удобна и пассажирам и сотрудникам компании. Люди могут сесть на автобус в комфортных условиях, а водители в перерывах пользоваться комнатами отдыха на автовокзале, а также услугами медиков, которые проверяют их перед каждым рейсом.

Перевозчиков, которые так и не начали работать легально, ждет наказание. Штраф для водителей – от 1,5 до пяти тысяч рублей. Для индивидуальных предпринимателей – от 30 до 50 тысяч рублей. Сами автобусы нелегального перевозчика отправляют на штраф-стоянки. После рейдов на них скопилось уже 400 машин.

В Мосгортрансе отмечают, что к 2020 году в Москве не должно остаться нелегальных перевозчиков на международных и междугородних маршрутах.